Pod vprašajem tudi plavalno SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako kot svetovna atletika je tudi Mednarodna plavalna zveza (Fina) v odzivu na preložitev poletnih olimpijskih iger v Tokiu za eno leto potrdila, da je pripravljena prestaviti svetovno prvenstvo 2021. SP v vodnih športih je sicer na koledarju od 16. julija do 1. avgusta 2021 v japonski Fukuoki.

"Tesno bomo sodelovali z organizacijskim odborom tokijskih iger, japonsko plavalno zvezo in japonskimi oblastmi, če bo treba tudi z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok), da bomo našli nove možne datume tekmovanja. Naš glavni cilj je organizirati varno in uspešno prvenstvo," so zapisali pri Fini.

Že v ponedeljek, še preden so OI uradno preložili na prihodnje leto, je svetovna atletika sporočila, da je pripravljena prestavit termin SP, ki bi moralo biti v Eugenu od 6. do 15. avgusta 2021.

Japonski prireditelji iger bodo imeli skupaj z Mokom obilico dela pri iskanju novega termina iger, saj je poolimpijsko leto tradicionalno rezervirano za svetovna prvenstva v večini športov.

Preberite še: