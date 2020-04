Med okuženimi tudi svetovna prvakinja

Tekmica ene najboljših slovenskih plavalk na dolgih progah Ravenčanke Tjaše Oder, Bolgarka Kapas, je sama na svojem Facebook-profilu potrdila, da je opravila test na okužbo z virusom sars-cov-2, ki je bil pozitiven. Svetovna prvakinja v delfinu na 200 metrov se je testirala pred nadaljevanjem priprav. Prvi test je bil negativen, drugi test pa je potrdil okužbo z novim koronavirusom.

Kot je še zapisala 26-letna plavalka, je trenutno v 14 dnevni karanteni, kar pomeni, da ne sme zapustiti stanovanja in se mora izogibati stikom z drugimi. "Trenutno se počutim zelo dobro in nimam simptomov," je poudarila.

Ko je videla, da je bila pozitivna, je najprej planila v jok ter je potrebovala kar nekaj časa, da je sprejela to dejstvo, preden je lahko sporočila novico prijateljem, družini in ekipi. Madžarka je na olimpijskih igrah v Riu leta 2016 osvojila bron na 800 prosto, lani na SP v Gwangjuju pa je bila zlata v delfinu na 200 m.

Okužbo potrdil šele drugi test

Med okuženimi je tudi Dominik Kozma. Foto: Reuters V madžarski plavalni zvezi so kasneje potrdili, da je za virusom okuženih osem plavalcev in trener. Med okuženimi so tudi vrhunski plavalci in nosilci kolajn Dominik Kozma, Richard Bohus in David Horvath.

Zanimivo je, da je pri vseh okuženih bil prvi test negativen, šele drugi test pa je potrdil okužbo z novim koronavirusom. Nekateri od okuženih so bili marca na višinskih pripravah v Erzurumu v Turčiji.

Bohus je v pogovoru za enega madžarskih športnih medijev dejal, da je prihodnji teden med običajnim tekom čutil nenavadno utrujenost, za katero ni poznal pravega vzroka, prav tako je čutil bolečine v mišicah, in to po le nekaj vajah. Za vse okužene so predpisali obvezno dvotedensko karanteno.