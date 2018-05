Nejc Žnidarčič gre v Švico po naslov svetovnega prvaka, sezono začenjajo tudi šprinterji

Kot je uvodoma na predstavitvi ekipe dejal vodja panoge Srečko Masle, je kanuistična ekipa v spustu za letos okrnjena, nastopal bo le Blaž Cof, ki je minuli konec tedna na izbirnih tekmah v Tacnu ostal brez mesta v slalomski reprezentanci, nekateri kanuisti pa so končali kariero.

Bodo pa zato toliko bolj konkurenčni kajakaši, pri katerih Masle pričakuje boje za najvišja mesta. "Ne želim biti prepotenten, a pričakujem, da bomo v kajaku v Švici pobrali vse. Zmage v šprintu in klasiki ter tudi v ekipni konkurenci tako ne bodo nič nenavadnega," je dejal Masle.

Poleg Žnidarčiča kajakaško spustaško sekcijo sestavljajo še Simon Oven, Anže Urankar, Vid Debeljak, Tim Novak in Maks Frančeškin. Ti bodo svoje znanje kazali tudi na tekmah svetovnega pokala, prvo tekmo bo med 8. in 10. junijem gostila Banjaluka, med 15. in 17. junijem pa Celje.

Žnidarčič v prihajajoči sezoni upravičeno cilja najvišje. "Dovolj imam drugih mest, mislim, da jih je kar šest zaporedoma. Sicer bo prav svetovno prvenstvo prva tekma sezone, ko še ne vemo, kam kdo sodi, a je bilo zato breme treninga toliko manjše. Treniraš po najboljših močeh in potem se v Švici dobimo in se udarimo dol po reki," je dejal Žnidarčič.

Špela Ponomarenko Janić in njen mož Stjepan Janić Foto: Nina Jelenc

Kajakaši šprinterji začenjajo v Szegedu

S prvo tekmo svetovnega pokala v kajakaškem šprintu sezono prihajajoči konec tedna začenjajo tudi slovenski mirnovodaši, natančneje Anja Osterman, Mia Medved, Jošt Zakrajšek, Alan Apollonio, Simon Blaževič in Rok Šmit. Sezona bo minila brez Špele Ponomareko Janić, ki je v veselem pričakovanju.

Vodja mirnovodaške ekipe pa ostaja njen mož Stjepan Janić, ki bo letos stavil na njeno soveslačico Anjo Osterman, s katero sta s Špelo lani v dvosedu priveslali do dveh kolajn, srebra na evropskem in brona na svetovnem prvenstvu. Ostermanova se bo letos osredotočila na enosed, prav tako pa bo v dvosedu veslala z novinko na največjih tekmah Mio Medved.

"Ta sezona bo prav gotovo drugačna, a nekaj posameznikov bo ta pritisk večjih tekem prav gotovo popeljal naprej. Rečem lahko, da je Anja tudi v tej sezoni naredila velik napredek, tudi preostali, upam, da se bomo po tekmah svetovnega pokala le še izboljševali. Naša logistika je takšna, da nas najprej čakata dva svetovna pokala, nato pa evropsko prvenstvo in sredozemske igre. Že lani smo dokazali, da smo bili iz tekme v tekmo bolje pripravljeni, upam, da bomo tako napredovali tudi letos," je pred začetkom sezone dejal Janić.

Anja Osterman (levo) bo to sezono glavno orožje reprezentance. Foto: Facebook

Anja Osterman se zaveda bremena

Letos bo breme rezultatov predvsem na Anji Osterman. "Tega se povsem zavedam, osredotočila se bom na enosed, a se dobro počutim tudi v dvosedu z Mio. Najprej sem bila jaz spredaj, narekovala ritem in tempo, zdaj sva zamenjali in videli, da gre precej boljše. To je potrdil tudi Stjepan. Ne moreva upati na kolajno, a na finale povsem realno. Sama sebi želim pokazati, česa sem zmožna, na treningih sem si to že dokazala," je dejala Ostermanova.