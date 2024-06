Nejc Žnidarčič do skupne zmage v svetovnem pokalu

V Italiji se je zaključila letošnja serija tekem za svetovni pokal v spustu na divjih vodah. Zaradi previsokega vodostaja reke Noce so bili organizatorji primorani odpovedati sobotni finale sprinta, tako da so obveljali rezultati petkove prve kvalifikacijske vožnje. To pomeni, da je Nejc Žnidarčič osvojil srebrno kolajno, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa se je veselil zmage. Matija Preskar je bil na tekmi v Italiji 12., Lenart Stanovnik pa 18.

V letošnji sezoni imajo organizatorji večjih kajakaških tekmovanj kar nekaj težav s previsokim vodostajem rek, tako da jih je bilo več primoranih prilagoditi tekmovalni spored. Tako je bilo na slalomskem evropskem prvenstvu v Ljubljani, pa tudi na tekmi svetovnega pokala v Pragi. Enako se je sedaj primerilo v Mezzani, kjer je vodostaj reke Noce onemogočil izvedbo finala v pogojih, varnih za vse sodelujoče tekmovalce. Organizatorji so posledično sprejeli odločitev, da finala ne izvedejo ter da bo za končne rezultate štela petkova prva kvalifikacijska vožnja, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

Slovenci niso bili najbolj zadovoljni

"Vodostaj reke je bil že od začetka zelo visok, skoraj enkrat višji kot lansko leto. Sprint je bil prve dni, ko smo bili tu, za nas divjevodaše res zabaven. Uživali smo. Ko so nam včeraj prestavili tekmo na zgornji del proge, na res lahek del, kjer sta bila le dva valova in tekoča voda, Slovenci nismo bili najbolj zadovoljni. Potem smo vozili, kakor se je dalo. Malo mi je žal, ker kvalifikacij nikoli ne vozim na polno, grem z bolj rezervirano vožnjo, saj vem, da bo dovolj za prvih pet. Res mi je žal, danes sem se res dobro počutil. Upal sem, da bo tekma vsaj na zgornjem delu, ampak je vodostaj ponoči še narasel. To je zaradi varnosti. Tam, kjer smo se ustavljali po sprintu, si se moral res hitro ustaviti, sicer bi te odneslo na zahteven del proge. Včeraj se med treningom dve tekmovalki nista ustavili, prevrnili sta se in odplavali, potem so izgubili dva čolna, zato so se odločili, da bodo odpovedali tekmo in da bodo šteli rezultati včerajšnje tekme," je pojasnil Nejc Žnidarčič.

To pomeni, da je primorski kajakaš osvojil srebrno kolajno, saj je v kvalifikacijah 37 stotink sekunde boljši čas postavil Čeh Vojtech Matejiček, Francoz Augustin Reboul pa je na tretjem mestu zaostal za sekundo in 11 stotink. Matija Preskar je sprintersko preizkušnjo zaključil na 12. mestu, Lenart Stanovnik pa je osvojil 18. mesto.

Visoke cilja ima tudi na svetovnem prvenstvu. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Dovolj točk za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala

Z zmago v sprintu na svetovnem pokalu v Velesu, drugim mestom v sprintu v Mezzani ter uvrstitvama blizu zmagovalnega odra v klasiki tako v Severni Makedoniji kot v Italiji je Nejc Žnidarčič zbral dovolj točk za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. "Malo mi je žal, saj vem, da bi se lahko boril za zmago, ampak ni kaj. Smo šport v naravi. Sem pa lahko vesel, ker sem zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala. To je moj sedmi skupni naslov, s čimer sem zadovoljen."

V zadnjem času se je Žnidarčič spopadal z zdravstvenimi težavami, ki so mu pobrale nekaj moči, hkrati pa tudi onemogočale načrtovane treninge. "Forma se počasi vrača, počutil sem se veliko boljše, kot prejšnji teden. Tudi v klasiki sem skoraj za polovico zmanjšal zaostanek, ki sem ga imel prejšnji teden. Počasi se vračam. Sedaj je čas, da se malo spočijem in pripravim na svetovno prvenstvo. Imam še kar nekaj rezerve v formi, saj sem v zadnjem mesecu slabo treniral. Upam, da bom na prvenstvu pokazal najboljše vožnje. Cela slovenska reprezentanca bo v Saberu v vseh disciplinah kotirala zelo visoko. To je naslednji cilj, svetovno prvenstvo čez mesec in pol," je zaključil Nejc Žnidarčič.

Svetovni pokal v spustu na divjih vodah, skupni seštevek: K1 moški: 1. Nejc Žnidarčič (Slo) 368 točk

2. Leo Montulet (Bel) 363

3. Linus Bolzern (Švi) 352

...

24. Matija Preskar (Slo) 154

26. Lenart Stanovnik (Slo) 149 K1 ženske: 1. Mathilde Serena Rosa (Ita) 171 točk

2. Hannah Mueller (Švi) 160

3. Kerry Christie (VBr) 152 C1 moški: 1. Tommaso Mapelli (Ita) 167 točk

2. Giacomo Bianchetti (Ita) 155

3. Andrew Crowhurst (VBr) 135 C1 ženske: 1. Cecilia Panato (Ita) 184 točk

2. Katarina Kopunova (Svk) 135

3. Laura Fontaine (Fra) 92 C2 moški: 1. Stefano Mapelli - Giacomo Bianchetti (Ita) 165 točk

2. Raphael Quenault - Jean Chevalier (Fra) 96

3. Correntin Combe - Clement Monjanel (Fra) 89 C2 ženske: 1. Kerry Christie - Emma Christie (VBr)192 točk

2. Laura Fontaine - Eve Vitali - Guilbert (Fra) 100

3. Ela Strechova - Alexandra Plachtova (Češ) 92

