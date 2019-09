Namiznoteniški igralci v Nantesu branijo bron

V torek se bo v francoskem Nantesu začelo ekipno evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Obe slovenski reprezentanci sta se v kvalifikacijah nanj uvrstili, pri tem so bili prepričljivejši fantje, ki bodo tudi branili bron s prejšnjega prvenstva v Luksemburgu in bodo nosilci predtekmovalne skupine E, v kateri bosta še Hrvaška in Nizozemska.

Sistem tekmovanja je nekoliko drugačen kot na prejšnjih prvenstvih, na katerih je sodelovalo 16 reprezentanc. Tokrat jih bo nastopilo 24, v obeh konkurencah so razdeljene na osem skupin, v četrtfinale pa napreduje le najboljša. Slovenska dekleta bodo igrala v skupini B, v kateri pa ob Nemčiji in Italiji realnih možnosti za napredovanje med najboljših osem nimajo.

Moška reprezentanca bo za razliko od prejšnjega prvenstva brez Jana Žibrata, glavno breme pa bodo spet nosili Darko Jorgić, Bojan Tokić in Deni Kožul, v ekipi pa sta še Peter Hribar in Tilen Cvetko.

"Na prejšnjem prvenstvu sem vlekel jaz, zdaj bo to vlogo prevzel Jorgić, ki v zadnjem času res igra odlično, midva s Kožulom mu bova poskušala pomagati po najboljših močeh. Darko je tisti, ki lahko proti vsem reprezentancam osvoji dve točki, če se mu pripeti kakšna napaka, sva tukaj midva, da jo popraviva," je Tokić, najizkušenejši v slovenski vrsti, potrdil, da je "prvo violino" v ekipi prevzel mladi Hrastničan, ki pa njegovo besedo in napotke še vedno zelo spoštuje.

Tokić druge zaporedne kolajne ne napoveduje, ne izključuje pa boja za njo. "Skupina bi lahko bila lažja, a tudi težja. Nizozemsko bi morali premagati, s Hrvati pa so možnosti povsem izenačene. Tomislav Pucar je podobne kakovosti kot Jorgić, Andrej Gačina in jaz sva tu tu, enako velja za Freneta Kojića in Kožula. Odločale bodo malenkosti," meni Novogoričan, ki si seveda želi, da bi v primeru prvega mesta v skupini imeli ugoden žreb v četrtfinalu.

"Evropski vrh je zelo izenačen. Ogromno reprezentanc ima možnosti za kolajno, če se jim vse izide. Nam se na prejšnjem prvenstvu je, s tem pa ne pravim, da se nam je posrečilo. Premagati Švede seveda ni bila sreča, ampak kakovost. Jasno pa je, da zdaj ne morem reči, da bomo osvojili kolajno. Na to lahko računajo le Nemci, pa še njim se včasih ponesreči, vsi preostali pa lahko le upamo na dobro dnevno formo in na druge reči, ki so lahko odločilne," je realen Tokić.

Fantje bodo prvo tekmo proti Nizozemski igrali v sredo, dekleta pa bodo za mizo stopila že dan prej, ko se bodo merila z Italijo. Že v tej tekmi bodo težko prišla do zmage, še posebej zato, ker bodo igrala brez najboljše igralke Alex Galič, ki ima še vedno težave s hrbtom.

"Trenutno je pri njej najpomembnejše zdravje, šele nato se bomo z njo lahko pogovarjali o namiznem tenisu. Upam, da se bo izšlo, kot si vsi skupaj želimo. Ob njeni odsotnosti bomo imeli tako zelo mlado, svežo in znanja željno ekipo. Prvi cilj bo obstanek med najboljših 24, imamo pa vse prej kot ugodno skupino, v kateri bosta še reprezentanci Nemčije in Italije," je dejala Vesna Ojsteršek, selektorka ženske ekipe, v kateri so Ana Tofant, Aleksandra Vovk, Katarina Stražar in Lea Paulin.

V Nantesu bosta naslova evropskih prvakov branila Nemčija pri moških in Romunija pri ženskah. Doslej najuspešnejše reprezentance so švedska in nemška pri moških, ki imata 14 (Švedska) in sedem (Nemčija) naslovov, in madžarska pri ženskah, Madžarke so bile najboljše devetkrat, Nemke in Rusinje pa sedemkrat.