Jorgić se je boril s pogoji in tekmeci ter po preobratu napredoval

Čeprav se je 26-letni Francoz, 135. igralec svetovne lestvice ITTF, na glavni turnir uvrstil preko kvalifikacij, je pošteno namučil Jorgića. Vodil je že z 2:0, toda v nadaljevanju se je evropski podprvak vendarle zbral in prišel do preobrata.

"Na koncu šteje le zmaga in niti ni pomembno, proti komu je bila dosežena, ne na kakšen način. Akkuzu je resnično pokazal zelo dobro igro, očitno se je poznalo, da je igral v kvalifikacijah in se je že prilagodil tukajšnjim razmeram. Sam sem se ves čas boril s pogoji, ki so nekoliko drugačni. Ampak kot rečeno, štejejo le zmage in tudi na ta dvoboj gledam le pozitivno. Na koncu sem odigral, kot je bilo treba," je po zmagi v prvem krogu dejal Jorgić, ki ga v drugem krogu čaka 18-letni levoroki Lum (40. na svetovni lestvici), ki je izkušenega, 36-letnega Portugalca Marcosa Freitasa (14.) premagal s 3:0 (9, 6, 7).

"Luma ne poznam, z njim še nisem igral, toda glede na to, da je s 3:0 premagal Freitasa, samo pove, da gre za odličnega igralca. Še enkrat se je pokazalo, da ni pomembno, kako visoko je nekdo na svetovni lestvici. V vsakem primeru bom moral dvigniti raven svoje igre in upam, da se bom uvrstil med najboljših 16," je pred ponedeljkovim obračunom z Avstralcem dejal Jorgić.