Najboljši slovenski namiznoteniški igralec v polfinalu lige prvakov

Čeprav je Saarbrücken na prvi četrtfinalni tekmi premagal francoskega državnega prvaka brez izgubljenega dvoboja, je Darko Jorgić opozarjal, da si njegova ekipa uvrstitve v polfinale še ni zagotovila. Že v prvem dvoboju je Danec Lind to tudi nakazal, saj je v razburljivem dvoboju s 3:2 (3, -7, 9, -8, 5) premagal najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca, ki je v petem nizu vodil s 5:3, na koncu pa je zmagal Lind s 6:5.

Vse skupaj se je še dodatno otežilo po zmagi Egipčana Omarja Assarja nad Patrickom Franzisko s 3:0 (7, 8, 8). Zmagoviti niz gostov je v tretjem dvoboju razrešil Tomas Polansky z zmago nad Belgijcem Cedricom Nuytinckom s 3:0 (8, 6, 10), dokončno pa je uvrstitev v polfinale potrdil Jorgić, ki je bil s 3:0 (6, 4, 11) boljši od Assarja. V zadnjem dvoboju je bil Franziska s 3:2 (5, -5, -6, 4, 5) boljši od Saida Ismailova.

Konec februarja ga čaka spektakel v Švici

Hrastničan bo v polfinalu zaigral proti zmagovalcu dvoboja med poljsko ekipo Dekorglass Dzialdowo in Borussio Düsseldorf. Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije "Pričakovali smo tesen obračun. Hennebont je začel res agresivno in nam niso pustili preveč razmišljanja. Zadeli so s postavo, ki nam res ne leži najbolje. V prvem obračunu sem zapravil dve zaključni žogici za zmago, drugega pa sem začel bolj agresivno, saj sem vedel, da ta dvoboj moram dobiti, da bi se uvrstili v polfinale," je po zmagi dejal Jorgić, ki ga konec februarja v Montreuxu čaka evropski TOP16 v Švici.

"Contenderja v Omanu, ki se začne v začetku marca, se zaradi lige prvakov in nemškega prvenstva najverjetneje ne bom mogel udeležiti, načrtujem pa, da bom nato nastopil na turnirju v Singapurju in dveh v Katarju. Ekipno svetovno prvenstvo, ki bi moralo biti sredi aprila, bo verjetno prestavljeno na konec leta, vendar na potrditev še čakamo," je o svojih načrtih še povedal odlični Hrastničan.

V polfinalu bo Saarbrücken igral z zmagovalcem dvoboja med poljsko ekipo Dekorglass Dzialdowo in Borussio Düsseldorf. Prvi dvoboj je v gosteh dobila Borussia, ki tudi brani naslov, s 3:0, drugi bo na sporedu v nedeljo. V drugem polfinalu se bosta pomerili ruski ekipi, TTSC UMMC in Fakel-Gazprom Orenburg.