Na svetovnem pokalu v Zagrebu dva čolna že v finalu

Veslači se v Zagrebu merijo na uvodni tekmi svetovnega pokala. Veliki finale sta si od Slovencev že priveslala dvojec brez krmarja Jaka Čas/Nik Krebs in v enojcu Nina Kostanjšek, Rajko Hrvat in Filip-Matej Pfeifer bosta to poskušala v sobotnem polfinalu.

Predtekmovanja se za slovensko ekipo na Jarunu niso začela po željah, saj je morala vseh šest slovenskih posadk v repesaž. Tam sta Mariborčana Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu brez krmarja osvojila tretje mesto in se zaradi majhnega števila prijavljenih posadk uvrstila neposredno v veliki finale.

V veliki finale se je v enojcu prebila tudi izolska veslačica Nina Kostanjšek, ki je v repasažu zasedla četrto mesto.

V soboto novi slovenski poskusi

V soboto bosta to poskušala tudi Izolan Rajko Hrvat in mladi Ljubljančan Matej-Filip Pfeifer, ki sta na popravnem izpitu v svojih skupinah med enojci zasedla prvi mesti in se zanesljivo prebila v polfinale. Oba ob boju za finale čaka tudi napet medsebojni obračun, saj bo boljši z zagrebške tekme konec maja dobil priložnost, da nastopi na olimpijskih kvalifikacijah v Luzernu.

Malce "prekratek" za polfinale je bil na stranskem rokavu Save v predmestju hrvaške prestolnice Blejec Miha Aljančič, ki je v svoji repasažni skupini v skifu zasedel tretje mesto in bo nastopil v finalu C. Neuspešen v boju za finale je bil tudi lahki veslač Jaka Malešič.

Veslači dosegli zastavljene cilje, vsi čolni pa morali v repasaž

"S prikazanim smo lahko zadovoljni, saj so veslači dosegli zastavljene cilje. Žal so morali vsi čolni v repasaž, a to je bilo pričakovano glede na konkurenco, tam pa so posadke nato pokazale pravo borbenost in dosegle želene rezultate. V soboto predvsem od dvojca pričakujem konkurenčen nastop, za skifista pa vsaj uvrstitev v zgornjo polovico v finalu B," je nastope za STA pokomentiral slovenski selektor Jan Ilar.

K zagrebški tekmi velja dodati tudi, da so prireditelji spremenili program. Zaradi slabe vremenske napovedi za nedeljo so se odločili, da bodo finalni program prestavili na soboto.

