Na Ravnah v ospredju reprezentanti

Na tradicionalnem mednarodnem plavalnem mitingu na Ravnah na Koroškem so po pričakovanjih z dosežki izstopale slovenske potnice na julijsko svetovno prvenstvo v Koreji. S 55,82 je Neža Klančar dosegla celo rekord mitinga na 100 m prosto, najboljša pa je bila tudi na 50 m delfin.

Enega najlepših bojev sta na 400 m prosto prikazali Katja Fain in Tjaša Oder. S 4:13,74 je bila na koncu za štiri desetinke sekunde hitrejša Fainova. Ta je že v soboto z 2:00,61 na 200 m prosto dosegla tudi najboljši izid na tekmovanju.

Mlada Mariborčanka je bila najboljša še na 200 in 400 m mešano, z velikim številom nastopov pa je potrdila tudi, da je na Ravnah opravila nov močan trening.

Ravenčanka Tjaša Oder je imela prav tako zelo širok program, najhitrejša pa je bila na 800 m prosto. Janja Jamšek in Tina Čelik sta po pričakovanju krojili vrh v hrbtnem in prsnem slogu. Daljinska plavalka Špela Perše je bila najboljša na 1500 m prosto.

V moški konkurenci so izstopali Matija Može, Gal Kordež, Dejan Šteharnik, Marcel Primožič in Jan Toman, ki pa so vsi še korak oddaljeni od evropskega vrha. Najlepša je bila tekma na 100 m prosto, kjer je Primožič z 52,76 za vsega dve stotinki sekunde ugnal Kordeža.