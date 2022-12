Na mastersu bodo dovolili nastop golfistom iz serije LIV

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Golfisti serije LIV, ki so uvedli svoja tekmovanja stran od profesionalnega združenja PGA, bodo lahko nastopili na prvem majorju sezone, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na mastersu v Augusti bodo prihodnje leto aprila lahko igrali tisti, ki bodo izpolnjevali tekmovalna merila, je dejal predstojnik tamkajšnjega kluba Fred Ridley.

Ridley je v svojih izjavah dejal, da je razočaran nad razklanostjo v golfu, ki jo je povzročila serija LIV z novačenjem nekaterih najboljših igralcev turneje PGA.

"Čeprav smo razočarani nad razvojem dogodkov, se osredotočamo na to, da aprila prihodnje leto spoštujemo tradicijo združevanja v izjemnem bazenu golfistov," je dejal Ridley.

Foto: Guliverimage

Tako bodo povabila za nastop na legendarnih zelenicah v Augusti dobili tisti, ki izpolnjujejo veljavna merila za nastop. Izmed 78 igralcev je trenutno 16 takšnih, ki igrajo v seriji LIV.

Med njimi je tudi šest nekdanjih prvakov mastersa, tudi Američan Phil Mickelson. Trikratni zmagovalec v Augusti in šestkratni zmagovalec turnirjev major je bil prvi vrhunski golfist, ki je serijo LIV potisnil naprej.

Poleg Mickelsona so preostali nekdanji zmagovalci mastersa v LIV še njegovi rojaki Dustin Johnson, Patrick Reed in Bubba Watson ter Španec Sergio Garcia in Južnoafričan Charl Schwartzel.

Med šestnajsterico igralcev, ki so si zagotovili mesto na mastersu, je tudi tretji igralec sveta, Avstralec Cameron Smith. Od ostalih večjih imen so tu še Američana Bryson DeChambeau in Brooks Koepka ter Čilenec Joaquin Niemann.

Aprilski masters bržčas tudi z Woodsom

Masters bo potekal med 6. in 9. aprilom. Bržčas tudi z zvezdnikom ameriškega golfa Tigerjem Woodsom, ki je skupaj s Severnim Ircem Roryjem McIlroyjem največji kritik serije LIV.

Na Masters se bodo kvalificirali tudi igralci LIV, ki so na letošnji končni svetovni lestvici med najboljšimi 50 golfisti.