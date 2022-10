Johnson se je zapisal v zgodovino golfa in si napolnil žepe

Američan Dustin Johnson si je ta znesek predčasno prislužil po 16. mestu na zadnjem turnirju v Bangkoku. S tem ima na skupni lestvici 42 točk prednosti pred Južnoafričanom Brandenom Graceom. Zadnji turnir, na katerem bo zmagovalec prav tako prejel 40 točk, bo na sporedu konec tedna v Savdski Arabiji. Drugouvrščeni v skupnem seštevku bo prejel 8,27 milijona evrov, tretji pa polovico tega zneska.

"Skupna zmaga v posamični razvrstitvi je velika stvar. Dobiti tekmovanje v seriji LIV je posebna čast," je po razpletu dejal Johnson, sicer dvakratni zmagovalec majorjev na turneji PGA.

Sezona tekmovanja v seriji LIV, ki ga sponzorira Savdska Arabija oz. njihov investicijski sklad, se bo sicer končala 30. oktobra v Miamiju, ko bodo ekipe igrale za denarni sklad kar 51,66 milijona evrov.

Johnson (levo) je v zadnji polni sezoni v seriji PGA zaslužil pet milijonov evrov, zdaj se mu je dobiček več kot potrojil. Foto: Reuters

Tekmovanja v tej seriji ne štejejo za lestvico PGA, golfisti, ki nastopajo v seriji LIV, pa ne smejo igrati na turneji PGA. Johnson je sicer za primerjavo zaslužil nekaj več kot pet milijonov evrov v zadnji polni sezoni v seriji PGA.

Serija LIV je povzročila prepad med tistimi, ki so se zanjo odločili, ter tistimi, ki so ostali zvesti PGA. Med zadnjimi sta med drugimi tudi Američan Tiger Woods in Severni Irec Rory McIlroy. Kritiki LIV so sicer večkrat prek medijev sporočili, da je tekmovanje zgolj krinka za savdski režim, ki je vpleten v kršenje človekovih pravic, pa piše britanski Guardian.