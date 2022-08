Trojica dokončno brez turneje PGA: Zavedali so se posledic svoje odločitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče v Kaliforniji je potrdilo prepoved igranja na turneji PGA za trojico golfistov, ki so vstopili v novonastalo serijo LIV pod okriljem Savdske Arabije.

Sodišče v Kaliforniji je potrdilo prepoved igranja na turneji PGA za trojico golfistov, ki so vstopili v novonastalo serijo LIV pod okriljem Savdske Arabije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sodišče v Kaliforniji je potrdilo prepoved igranja na turneji PGA za trojico golfistov, ki so vstopili v novonastalo serijo LIV pod okriljem Savdske Arabije, poroča agencija Reuters. Gre za prvo sodno zmago v sporu med združenjem PGA in igralci, ki so za velike vsote denarja od savdskega državnega finančnega sklada podpisali z LIV.