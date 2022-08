Tožba Mickelsona in drugih golfistov proti PGA na sodišču šele 2024

Igralci s Philom Mickelsonom na čelu v Kaliforniji tožijo PGA, ki jih je suspendirala in to utemeljila s svojimi pravilniki, ker so nastopili v seriji tekmovanj LIV, ki jo financirajo oblasti iz Savdske Arabije. Pri PGA zagovarjajo pravilo, da igralci ne smejo nastopati v drugih tekmovanjih brez njihovega soglasja.

Odvetniki serije LIV so zahtevali, da bi sodišče zadevo obravnavalo najkasneje avgusta prihodnje leto in to utemeljevali z nujnostjo postopka. Vse vpletene sicer čaka še nekaj narokov in zaslišanj, skoraj zagotovo pa je moč trditi, da bo PGA še enkrat skušala doseči, da sodišče tožbo zavrne.

Mickelson, Talor Gooch, Hudson Swafford in Matt Jones so prejšnji teden od sodišča zahtevali tudi začasen sklep, ki jim bo omogočil, da nastopijo v play offu FedEx Cupa in na PGA Touru. Igralci so se namreč že uvrstili na omenjene turnirje, preden so sodelovali na turnirjih serije LIV. Sodnica tega sklepa ni izrekla.

LIV vabi vrhunske igralce golfa v svoje vrste predvsem z visokimi startninami in rekordnimi nagradnimi skladi. Samo Mickelson naj bi po poročanju angleških medijev za sodelovanje z LIV prejel 200 milijonov dolarjev. Superzvezdniku Tigerju Woodsu naj bi ponujali celo znesek med 700 in 800 milijoni dolarjev, a je to zavrnil.