Na Madžarskem pod drobnogledom Fainova in olimpijske norme

Olimpijsko leto in koronavirus sta dodobra posegla tudi v plavanje. Z izjemo posameznih močnih mitingov plavalci v zadnjem letu in pol niso imeli velikega tekmovanja, čeprav formo lahko preverjajo tudi na osnovi doseženih izidov.

Ti pa so tik pred začetkom tekmovanja v Budimpešti manj pomembni, saj Evropska plavalna zveza tudi dva dni pred prvimi nastopi še vedno ni razkrila liste prijav in bo ta verjetno znana šele danes zvečer po zadnjem srečanju vodij reprezentanc in zadnjih odpovedih.

Foto: Vid Ponikvar

Tik pred prvimi nastopi tako ostaja skrivnost, kako konkurenčne so na letošnjem prvenstvu posamezne discipline. V olimpijskem letu evropsko prvenstvo vsakič postreže z odpovedjo nekaterih najboljših, ki se pripravljajo zgolj na igre.

Letos bi bil dodaten razlog za odpoved še koronavirus in omejitve pri vadbi zaradi strogih protokolov, ki se jim bodo številni skušali izogniti in raje še naprej v miru trenirali v domačem okolju. Po drugi strani v prid nastopom govori dejstvo, da so športniki že dolgo brez močne tekme in potrebujejo tekmovalni ritem in pristop.

Uganka ostaja tudi forma. Medtem ko vrhunec forme strogo tempirajo za igre v Tokiu, čeprav je denimo v krajših disciplinah moč doseči tudi po dva vrha, bodo posamezniki formo tempirali samo za igre in Budimpešto vzeli za "vmesni postanek" na poti do Japonske.

Priložnost bodo dobili tudi številni mlajši plavalci, ki se na igre niso uvrstili, a v posameznih disciplinah le za kanček zaostajajo za reprezentančnimi kolegi.

Brez spiska prijavljenih nehvaležne napovedi slovenskih možnosti

Brez spiska prijavljenih je nemogoče napovedati tudi slovenska pričakovanja. Slovenija je daleč od ravni izpred dobrega desetletja, ko je Sara Isaković šla po poti osvojitve olimpijske kolajne, ko prsači Emil Tahirović, Damirj Dugonjić in Matjaž Markič niso le napadali kolajn, ampak že med seboj odločali o dvojici, ki bo nastopala v popoldanskem delu tekmovanja, in seveda ko je Peter Mankoč predvsem v kratkem bazenu vselej poskrbel za slovensko zastavo v ozadju odra za zmagovalce.

Martin Bau bo nastopil na 800 metrih prosto. Foto: Vid Ponikvar

Cilji devetčlanske slovenske odprave so zelo različni. V moški konkurenci bosta mlada Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič dobila premierno priložnost v evropski eliti. Oba bosta napadala osebne in s tem tudi državne rekorde. Martin Bau se bo zbral za 800 metrov prosto, a v letošnji sezoni v tej disciplini doslej ni prepričal in vse stavi na EP.

V ženski konkurenci bo v središču pozornosti Katja Fain, ki je pred tedni v Bratislavi močno izboljšala osebni rekord na 1.500 metrov prosto, če pa ji to uspe ponoviti v metropoli ob Donavi, nedvomno sodi med kandidatinje za finale. Popoldanski nastop si želi tudi na 200 metrov prosto.

Selektor Gorazd Podržavnik izpostavlja, da za tekmovalce nikakor ni v ospredju lovljenje olimpijskih norm, ker bi to povzročalo dodaten pritisk. Dejstvo pa je, da si Neža Klančar in Tjaša Vozel želita prav to – pot v Tokio.

Neža Klančar se želi prebiti na olimpijske igre v Tokiu. Foto: Vid Ponikvar

Klančarjeva je bila letos že blizu svojim osebnim in državnim rekordom, s kanček boljšimi dosežki na 50 in 100 metrov prosto ter 50 metrov delfin pa meri tudi na popoldanske nastope. Vozlova ostaja neznanka, saj je leto zelo dobro začela, po zadnjih pripravah pa je imela nekaj zdravstvenih težav po cepljenju proti covid-19 in ji prepričljiv dosežek za samozavest tudi manjka.

Tjaša Pintar in Janja Šegel bosta pomembni predvsem v slovenskih štafetah, saj Šeglova nikakor ne najde forme izpred let, ki bi jo denimo vsaj na 200 metrov prosto s ponovljenimi dosežki popeljala blizu finala na evropskem prvenstvu.

A prav štafete naj bi bile skrito slovensko orožje. Šeglova, Fajnova, Klančarjeva in Pintarjeva namreč tako na 4 x 100 metrov prosto kot tudi 4 x 200 metrov prosto kandidirajo za finale in potihoma upajo tudi na uvrstitev na olimpijske igre. Na 4 x 100 metrov mešano bo cilj državni rekord.