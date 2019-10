Na EP v taekwondoju v Sarajevu Sloveniji še tretje zlato

Na evropskem mladinskem in članskem taekwondo prvenstvu v Sarajevu je slovenska odprava osvojila tri zlata odličja v mladinski konkurenci. Kot zadnji je zlato medaljo v kategoriji do 56 kg osvojil Žiga Zagoranski, že pred tem pa sta si evropski naslov priborili v kategoriji do 45 kg Tyra Barada in v kategoriji do 60 kg Larisa Žagar Slemenšek.