Na Bledu zmagi Hrvatu in Kostanjškovi

Čeprav je bilo v kategoriji lahkih veslačev prijavljenih 15 tekmovalcev, se je 36-letni Rajko Hrvat odločil nastopiti v odprti kategoriji: "Vemo, da sem med lahkimi veslači v samem svetovnem vrhu. Če želim tu ostati, potrebujem močne tekme. Odločitev za nastop v odprti kategoriji sva po evropskem prvenstvu sprejela s trenerjem. Menim, da sva se odločila prav. Potrebujem takšne tekme, da lahko kljub letom in izkušnjam še napredujem."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Hrvat si je želel nov dvoboj z zmagovalcem prvomajske regate Filipom Matejem Pfeiferjem, a je slednji zaradi zdravstvenih težav nastop odpovedal. Najostrejši tekmec na blejskem jezeru je bil zato domači veslač Isak Žvegelj. V napetem obračunu sta oba pokazala odlični vožnji in oba končala z izidom pod sedmimi minutami.

"Žal mi je, da takšnega nastopa nisem pokazal na evropskem prvenstvu. Sem pa spet pridobil dobre občutke in res z užitkom veslal. Tudi čas (6:55,20) je bil zame zelo dober. Zelo se veselim novih treningov in tekem," je še dodal Hrvat. Isak Žvegelj pa ni bil razočaran nad drugi mestom: "Želel sem zmagati, ampak Rajko je zelo dober, hiter. V vetru se je dobro znašel. Kljub vsemu sem zadovoljen s tekmo."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Med skifistkami je zmaga prepričljivo pripadla devetouvrščeni z majskega evropskega prvenstva Nini Kostanjšek: "Sem zadovoljna. Mednarodna regata na Bledu je vedno močna regata in lepo je zmagati tukaj. Po evropskem prvenstvu je bilo lepo priti na regato, za katero sem vedela, da se bom suvereno uvrstila v finale A in se borila za zmago. Popoldne se pa z Jano Dremelj presedeva v dvojnega dvojca in verjamem, da nama bo šlo tudi v dvojcu dobro."

Na stopničke sta se prebila še Nik Krebs in Jaka Čas v dvojcu brez krmarja. Premoč sta morala priznati le hrvaškima bratoma Lončarić. "To morda ni bila najina najboljša tekma, je pa prišla zelo prav pred naslednjimi pomembnimi tekmami. Motivirana sva bila za zmago, ampak imava jutri popravni izpit, je pa res, da hrvaškega dvojca ne bo na startu," je po tekmi dejal Krebs, Čas pa dodal: "V tej tekmi se nisva najbolje ujela in to bova poskušala popraviti. Vsaka tekma je neka nova izkušnja in komaj čakava jutrišnji finale."

Nedeljski finali se bodo začeli ob 8. uri.

