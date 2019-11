Pieter-Steph du Toit najboljši igralec ragbija v letu 2019

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južnoafričan Pieter-Steph du Toit je bil le dan po zmagoslavju Južnoafriške republike na svetovnem prvenstvu na Japonskem imenovan za najboljšega igralca ragbija na svetu v letu 2019. Afriška reprezentanca je v sobotnem finalu v Jokohami premagala Anglijo z 32:12 ter po letu 1995 in 2007 tretjič osvojila naslov svetovnega prvaka.

"V veliko čast mi je prejeti to nagrado. Za nami je neverjetna izkušnja. Komaj čakam, da se skupaj s soigralci vrnemo v domovino, ki jo zelo pogrešamo," je dejal 27-letni du Toit. Ta je tretji igralec iz Južnoafriške republike, ki je prejel to laskavo priznanje. Pred njim sta nagrado osvojila Schalk Burger leta 2004 in Bryan Habana leta 2007.

Južnoafriški strokovnjak Rassie Erasmus je bil imenovan za najboljšega trenerja v letu 2019.

