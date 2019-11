Južnoafričani do naslova svetovnih prvakov v ragbiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južnoafriška reprezentanca je svetovni prvak v ragbiju. Za naslov prvaka so danes v Jokohami premagali Anglijo z 32:12. Južnoafričani so tretjič postali svetovni prvak v ragbiju.

Ragbisti z juga Afrike so v polfinalu premagali Wales. Angleži pa so izločili branilce naslova Novozelandce, ki so v boju z Valižani za tretje mesto osvojili bron.

Ragbisti JAR so zmagali v vseh svojih treh finalih SP - v letih 1995, 2007 in 2019. S tremi zlatimi kolajnami so se izenačili z najuspešnejšo reprezentanco svetovnih prvenstev Novo Zelandijo.

