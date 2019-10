Anglija za polfinale SP v ragbiju nadigrala branilce naslova

Prvi polčas so dobili Angleži z 10:0, v nadaljevanju so ob napaki v obrambi dovolili, da so Novozelandci prepolovili zaostanek, a kmalu sami prišli do novih točk in zanesljive zmage nad najuspešnejšo reprezentanco prvenstev. Zmaga bi bila lahko še višja, a so sodniki dva zadetka Anglije po pregledu posnetka razveljavili.

Za Anglijo bo to prvi finale po prvenstvu leta 2007 in tretji skupno, edini naslov svetovnih prvakov pa je osvojila leta 2003 v Avstraliji.

Drugi polfinalni dvoboj med Valižani, ki lovijo svoj prvi finale, in Južnoafričani, tretjo reprezentanco prvenstva 2015, bo v nedeljo.

Veliki finale bo prihodnjo soboto, 2. novembra, tekma za tretje mesto pa dan prej.

Novozelandci so s tremi zlatimi, srebrnim in dvema bronastima odličjema najuspešnejša reprezentanca svetovnih prvenstev.