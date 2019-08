Tina Mrak in Veronika Macarol do 6. mesta na svetovnem prvenstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem prvenstvu razreda 470, ki se je končalo v japonski Enoshimi, zasedli šesto mesto. Naslov sta osvojili Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre; prva je bila z drugo flokistko tudi olimpijska zmagovalka leta 2016 v Rio de Janeiru.

Mrakova in Macarolova sta bili na prizorišču OI prihodnje leto že po predzadnjem dnevu SP brez možnosti za odličja na šestem mestu. V zaključni regati za medalje najboljše deseterice sta bili tretji in sta prvenstvo končali z 98 točkami.

Hannah Mills in Eilidh McIntyre sta bili v regati za medalje sedmi, mesto pred domačinkama in branilkama naslova Ai Kondo in Miho Yoshioko.

Britanki sta skupno osvojili 62 točk, za njima sta Japonki že pred finalnim plovom zaostajali za točko, na koncu pa za tri, ker zadnja regata šteje dvojno.

Bron sta osvojili Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retronaz (72 točk), letošnji evropski prvakinji.

Izidi svetovnega prvenstva v jadranju, razred 470, ženske: * Končni vrstni red, 12 regat, z odbitkom najslabše:



1. Hannah Mills/Eilidh McIntyre (VBr) 62 točk

2. Ai Kondo Yoshida/Miho Yoshioka (Jap) 65

3. Camille Lecointre/Aloise Retornaz (Fra) 72

4. Elena Berta/Bianca Caruso (Ita) 80

5. Silvia Mas Depares/Patricia Cantero Reina (Špa) 94

6. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slo) 98

7. Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar (Pol) 99

8. Fernanda Oliveira/Ana Barbachan (Bra) 113

9. Nia Jerwood/Monique Devries (Avs) 117

10. Mengxi Wei/Haiyan Gao (Kit) 118

...

Preberite še: