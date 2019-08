Mrakova in Macarolova predolimpijsko regato začeli na četrtem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Mrak in Veronika Macarol sta na predolimpijski regati v Enošimi, kjer se je prejšnji teden končalo svetovno prvenstvo jadralnega razreda 470, po prvem dnevu na neuradnem četrtem mestu. Organizatorji zaradi tehničnih težav na prizorišču olimpijskih iger prihodnje leto uradnih izidov še niso objavili.

"Na prvi dan predolimpijske regate smo imeli odlične pogoje, z vetrom z morja od 15 do 20 vozlov. Zabeležili sva 4. in 6. mesto in sva trenutno na skupnem 4. mestu. Najina prioriteta na tej regati je, da izboljšava slabosti v jadranju v tukajšnjih pogojih, ki sva jih imeli na svetovnem prvenstvu. Za naslednje dni je napovedano manj vetra," sta sporočili najboljši slovenski jadralki.

