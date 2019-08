Mrakova in Macarolova na petem, Zelko na 18. mestu

Jadralci v teh dneh v japonski Enoshimi sodelujejo na predolimpijski regati. Po današnjem dnevu in skupno šestih plovih sta v razredu 470 Tina Mrak in Veronika Macarol na petem mestu, Žan Luka Zelko je v laserju 18.

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta v današnjih treh regatah zasedli 11., 18. in tretje mesto; kot najslabše uvrstitve doslej 18. mesta ne upoštevajo v seštevku, kljub vsemu pa sta eno mesto izgubili in sta zdaj peti s skupno.

Vodita domačinki Ai Kondo in Miho Yoshioko, ki imata 14 točk, z eno več sta na drugem mestu Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre, tretji pa Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retronaz s 24. Slovenki imata 28 točk, eno več kot četrtouvrščeni Španki Patricia Cantero in Silvia Mas.

V razredu laser so danes prav tako odpeljali tri plove, Žan Luka Zelko je dosegel tretje, 18. in deseto mesto ter v skupnem seštevku napredoval na 18. mesto s 75 točkami. V vodstvu je Šved Jesper Stalheim s 14 točkami za današnji dve drugi in tretje mesto, na drugo je zdrsnil Novozelandec Sam Meech (23), tretji je Avstralec Matt Wearn (27).