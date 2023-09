Slovenska balinarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v alžirskem Oranu osvojila šest medalj, naslov svetovnega prvaka si je med mlajšimi člani priboril Žan Sodec, Slovenija pa je dobila še dve srebrni in tri bronaste medalje, so sporočili iz Balinarske zveze Slovenije.

Mlajši član Sodec je v natančnem zbijanju osvojil naslov svetovnega prvaka po finalni zmagi proti Francozu Romainu Garnierju. Mladinec Anže Moličnik je osvojil srebro v igri v krog, mladinec Urban Hiti je bil srebrn v hitrostnem zbijanju, dvojici mlajših članov Žan Sodec/Gašper Povh in mladincev Anže Moličnik/Nejc Čimžar Žuran ter Povh v hitrostnem zbijanju pa so bili bronasti.

Foto: Balinarska zveza Slovenije

Doslej so slovenske balinarke in balinarji na velikih tekmovanjih, svetovnih in evropskih prvenstvih ter na sredozemskih in svetovnih igrah, zbrali že 261 medalj, med njimi je 69 zlatih.