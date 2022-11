Slovenski balinarji zmagovalci svetovnega pokala

Na letošnji izvedbi tekmovanja so se najboljše svetovne reprezentance prvič pomerile v mešanih disciplinah - igri v krog ter natančnem in štafetnem zbijanju. Slovenska zasedba je v Saint Vulbasu pod vodstvom selektorjev Davorja Janžiča in Dejan Korena nastopila v postavi Tadeja Petrič, Nina Volčina, Dejan Tonejc in Anže Petrič. V skupinskem delu tekmovanja je Slovenija najprej s 4:2 premagala Turčijo, nato pa je bil z istim rezultatom boljša še od Francije, v polfinalu od Hrvaške, v nedeljskem velikem finalu pa je še enkrat ugnala domačine.

Tonejc in Petričeva sta blestela v igri v krog in natančnem zbijanju, medtem ko sta Volčina in Petrič predvsem v polfinalu prispevala zelo pomembno zmago v štafetnem zbijanju. Kapetan Tonejc je bil razumljivo zadovoljen s prikazanim.

"Potrdili smo, da Slovenija ostaja balinarska velesila. Odlično smo se ujeli z ženskim delom ekipe in celotno tekmovanje odigrali na visoki ravni. Pohvale veljajo celotni zasedbi na čelu z obema selektorjema."

Slovenski balinarke in balinarji so tako na najlepši možni način zaključili izjemno uspešno leto 2022, v katerem so na svetovnih in evropskih prvenstvih ter sredozemskih igrah skupno osvojili kar 18 medalj.