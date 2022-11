Slovenci zadnji dan SP do petih medalj, zmanjkala le češnja na torti

Finalni dan moškega članskega svetovnega prvenstva v balinanju v Turčiji je slovenskemu balinanju prinesel tri srebrne in dve bronasti medalji, tako da so Slovenci med najboljšimi v konkurenci 37 držav. S končnim izkupičkom petih osvojenih medalj v šestih disciplinah so slovenski balinarji potrdili sloves balinarske velesile. V sobotnih treh finalnih obračunih so jih malenkosti ločile od vsaj ene zlate medalje.

Kot prva sta na igrišče stopila Dejan Tonejc v igri v krog ter Erik Čeh v igri posamezno. Tonejc je finalni dvoboj proti Hrvatu Peri Ćubeli začel dobro in bil v prednosti vse do zadnjega obrata rednega dela. Z zgrešenim metom pri zbijanju za zmago je ponudil Ćubeli možnost za podaljšek, v katerem je Hrvat prikazal več zbranosti in slavil s 25:24. "Imel sem dve priložnosti za zmago, ki pa ju nisem izkoristil in očitno si nisem zaslužil zlate medalje," je razočarano pojasnil Tonejc.

Istočasno se je na sosednjem igrišču za zlato v igri posamezno proti Argentincu Guillermeu Montemerlu potegoval Erik Čeh. Izredno izenačen dvoboj je bil odločen šele v zadnji minuti, ko je Argentinec približal svojo predzadnjo kroglo za zmago z 8:7. "Menim, da sva odigrala vrhunsko finale. Odločale so malenkosti, pa tudi sreča, ki ni bila na moji strani. Želel sem si medalje, s srebrno medaljo sem zelo zadovoljen," je razplet pokomentiral Čeh.

Švara zgrešil zlato medaljo za nekaj centimetrov

V tretjem slovenskem finalu je nastopil Marko Švara, ki se je za naskov svetovnega prvaka v natančnem zbijanju boril proti Italijanu Danieleju Grossu. Po izenačenem začetku je tekmec pobegnil na deset točk prednosti, vendar je s tremi zgrešenimi meti omogočil Švari, da bi z zadetim zadnjim balinom prišel do zlate medalje, vendar je slovenski reprezentant zgrešil za nekaj centimetrov. "Užival sem v finalu, ki sem ga dobro začel, nato pa je mi Grosso s serijo zadetkov pobegnil. Na koncu sem z dvema zadetkoma prišel do možnosti za preobrat, toda ni mi uspelo zadeti balina," je po izgubljenem finalu dejal Švara.

Ob treh srebrnih medaljah so Slovenci osvojili še dve bronasti medalji, ki so jih prispevali Dejan Tonejc in Marko Švara v igri dvojic ter Anže Petrič in Gašper Povh v štafetnem zbijanju, medtem ko je Petrič v hitrostnem zbijanju osvojil peto mesto.

"Manjkala nam je le češnja na vrhu torte. Želeli smo si ene zlate medalje, ki pa se nam je kar v treh disciplinah izmuznila za las. Če pogledamo celotno sliko, smo bili najbolj konstantni med vsemi nastopajočimi državami. Fantje so potrdili, da sodijo med najboljše na svetu in zasluženo se vsa peterica domov vrača z medaljami," je ocenil pomočnik selektorja moške članske reprezentance Bojan Berčič.

Balinarska zveza Slovenije bo sprejem uspešne delegacije organizirala na Letališču Jožeta Pučnika v nedeljo ob 19. uri.