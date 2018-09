Mladi badmintonisti hrabro v boj za točke na svetovni jakostni lestvici

Slovenske barve pod vodstvom trenerke Maje Kersnik zastopajo Petra Polanc, Maruša Vračar, Nike Brajkovič, Klemen Lesničar, Ian Spiller in Domen Lonzarić. Za tekmovalci so že štirje tekmovalni dnevi, danes imajo prost dan, jutri pa se začnejo obračuni med posamezniki.

Slovenska predstavnica Petra Polanc je v uvodu četrtega tekmovalnega dne na EMP premagala Ciprčanko Anastasio Zintsidoui.

Četrti tekmovalni dan je zaznamoval dvoboj s Ciprom, ki se je začel z igro žensk posamezno. Slovenska predstavnica Petra Polanc je zaigrala proti Ciprčanki Anastasii Zintsidoui. Prvi set je dobila z odločno in natančno igro z rezultatom 21:11. V drugem setu je tempo samo še stopnjevala in na začetku povedla z visokih 7:0. Nasprotnici ni pustila nobene možnosti, da se ji do konca približa, in tako zmagala z visoko prednostjo 21:8.

Pri moških singlih je slovenske barve zastopal Klemen Lesničar, saj se Ian Spiller ni počutil najbolje. Lesničar se je pomeril s Kattirtzijem Arisom. V prvem setu je dobro odigral kljub nekaj nepotrebnim napakam zaradi nervoze ob prvem igranem singlu na tem prvenstvu in zmagal z 21:14. V drugem setu mu je večino napak uspelo odpraviti in zanesljivo je zmagal z 21:12.

V tekmi ženskih dvojic sta nastopili Maruša Vračar in Nike Brajkovič.

V tekmi ženskih dvojic sta nastopili Maruša Vračar in Nike Brajkovič proti tekmicama s Cipra, Ioanni Pissi in Anastasii Zintsidouvi. Prvi set sta začeli nekoliko nervozno in zato naredili veliko nepotrebnih napak, opaziti je bilo, da sta še nekoliko neuigrani. Ob koncu sta izgubili koncentracijo in set se je končal z rezultatom 21:15 v prid Ciprčank. V drugem setu so se težave nadaljevale, dekleti pa sta žogico želeli čim prej zaključiti, kar je povzročilo preveč agresivno in hitro igro, ki se je končala s porazom. Drugi set sta Ciprčanki dobili z 21:14.

Domen Lonzarič in Klemen Lesničar sta zmagala v moških dvojicah.

Pri moških dvojicah sta se Domen Lonzarič in Klemen Lesničar pomerila z Hadjipantelisom in Pissisom. Prvi set sta slovenska predstavnika začela agresivno in vztrajno gradila igro do dobljene točke, kar se jima je na koncu tudi obrestovalo. Prvi set sta dobila z 21:12. Tudi v drugem setu sta ohranila dobro igro in zmagala z 21:11.

Zadnja disciplina na sporedu so bile mešane dvojice. Petra Polanc in Ian Spiller sta zaigrala proti Hadjigeorgoliouvu in Pissi. Prvi set sta dobila z 21:10, drugi set pa z 21:16.

Petra Polanc in Ian Spiller sta se dobro znašla v igri mešanih dvojic in premagala nasprotnika Hadjigeorgoliouva in Pisso.

Zadnji dvoboj v skupini so Slovenci dobili s 4:1.