Miniaturno dekle z motnjo pozornosti, ki je postalo največje na svetu #video

Simone Biles je prejšnji konec tedna s 25. osvojeno kolajno na svetovnih prvenstvih utrdila svoj položaj kraljice gimnastike. Kdo je komaj 142 centimetrov visoka temnopolta mladenka, ki jo je kot šestletno deklico posvojil biološki dedek, saj mama zaradi težav z drogami in alkoholom ni zmogla skrbeti zanjo, ki je ena od številnih žrtev zlorabe reprezentančnega zdravnika Larryja Nassarja in ki bo po mnenju mnogih največje ime gimnastike vseh časov?

Naštevanje rezultatskih presežkov komaj 22-letne in komaj 142 centimetrov visoke Simone Biles vzame kar precej časa.

Samo na svetovnih prvenstvih je do zdaj osvojila 25 kolajn in prehitela dozdajšnjega rekorderja Vitalija Šerba, ki se lahko pohvali s 23.

Še kot najstnica je pri 19 letih zablestela na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kjer je osvojila kar štiri zlate medalje. Najboljša je bila v posamičnem in ekipnem mnogoboju, na preskoku in parterju, medtem ko je na gredi osvojila bron. Pred dnevi je v Stuttgartu še petič postala svetovna prvakinja v mnogoboju (2013–1015, 2018–2019) in na parterju, je tudi trikratna svetovna prvakinja na gredi (2014–2015, 2019) in dvakratna svetovna prvakinja na preskoku (2013–2016, 2018–2019).

Foto: Reuters

Skupaj je na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah osvojila 30 odličij, kar jo na lestvici največkrat nagrajenih telovadcev vseh časov uvršča na 3. mesto, za vodilnim Šerbo (33 kolajn) in drugouvrščeno Lariso Latynino (832 odličij). Bilesova ima v svoji vitrini tudi dve prestižni nagradi lauresu za najboljšo športnico na svetu, po njej je poimenovanih več telovadnih prvin.

Olimpijska prvakinja v gimnastiki Mary Lou Retton jo je označila za najboljšo gimnastičarko vseh časov in ni jih veliko, ki se s tem ne bi strinjali.

Življenjska zgodba Simone Biles:

Vse prej kot rožnato otroštvo

A čeprav danes kljub trdim treningom in odrekanju živi na videz sanjsko življenje, so bili njeni začetki vse prej kot sanjski.

Rodila se je 14. marca 1997 v Columbusu v ameriški zvezni državi Ohio materi Shanon Biles, ki zaradi težav z drogo in alkoholom ni zmogla skrbeti za svoje štiri otroke. Tako so Simone ter njeni sorojenci Adria, Ashley in Tevin morali v rejništvo.

Pri šestih letih sta Simone in njeno mlajšo sestro Adrio v Austinu posvojila biološki dedek, multimilijonar Ron Biles, in njegova (druga) žena Nellie Cayetano, ki ju ima Bilesova za svojega očeta in svojo mamo. Brat Tevin in starejša sestra Ashley sta odraščali v Clevelandu pri stari teti Harrier, dedkovi sestri. Tevin, sicer profesionalni vojak poklicne vojske, je trenutno v zaporu, saj naj bi bil odgovoren za smrt treh mladih moških.

Foto: Getty Images

Bilesova se je z gimnastiko prvič srečala pri šestih letih. Povsem po naključju, na izletu v okviru varstva. Že takratj e navdušila trenerje, ki so predlagali, naj pri tem športu vztraja. Trenirati je začela pri osmih letih, njena prva trenerka je bila Aimee Boorman, pozneje vodja ameriške reprezentance v gimnastiki.

Prvega julija 2011 se je v Houstonu s 14 leti udeležila svojega prvega članskega tekmovanje in v mnogoboju zasedla visoko 3. mesto. Najboljša je bila na preskoku in na gredi, 4. na parterju in 8. na dvovišinski bradlji.

Foto: Reuters

Šolanje na domu

Leta 2012, pri 15 letih, se je začela šolati doma in takrat bistveno povečala količino treningov. Namesto 20 ur na teden jih je treningom posvetila kar 32. Rezultati so bili hitro vidni.

Leta 2012 je na primer na tekmovanju American Classic v Huntsvillu v Teksasu zmagala v mnogoboju in preskoku ter si zagotovila nastop na svojem drugem državnem prvenstvu ZDA (3. mesto v mnogoboju, 1. mesto na preskoku, 6. mesto na dvovišinski bradlji, gredi in parterju).

Foto: Reuters

Terapevtska izjema

Tik pred olimpijskimi igrami v Riu (po kopici odličij z največjih tekmovanj) je v javnost pricurljala informacija o njenem zdravstvenem stanju. Ruska hekerska skupina Fancy Bear je na spletu objavila dokumente - nezakonito jih je pridobila od Svetovne protidopinške agencije (Wada) -, iz katerih je razvidno, kateri ameriški športniki uživajo zdravila z nedovoljenega seznama. Med njimi je tudi Bilesova, ki je pozneje prek Twitterja potrdila, da res uživa zdravila, s katerimi zdravi simptome stanja ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnosti) , da ima zanje vsa potrebna dovoljenja ter da se zavzema za in da verjame v čist šport.

Foto: Reuters

Štiri zlate kolajne in čast zastavonoše

Na olimpijskih igrah v Riu je nase opozorila tudi tiste, ki jih do takrat gimnastika ni kaj dosti zanimala. Osvojila je štiri zlata odličja (ekipno zlato je bila njena prva zlata olimpijska medalja) in en bron. Na podlagi dosežkov so jo v ameriški reprezentanci kot prvo ameriško telovadko, ki jo je doletela takšna čast, izbrali za nosilko ameriške zastave na sklepni slovesnosti.

V televizijski oddaji Zvezde plešejo je pristala na 4. mestu:

Leto 2017 - leto samo zanjo

Leto 2017 si je vzela zase in se naužila užitkov, ki jih prinašajo najstniška leta. Nastopila je v televizijski oddaji Zvezde plešejo in šov končala na 4. mestu, veliko je nastopala, se družila z zvezdniki in skupaj z novinarko Michelle Burford napisala avtobiografsko uspešnico z naslovom Courage to Soar: A Body in Motion, A Life in Balance.

Avgust 2018 - nov začetek

Avgusta 2018 se je vrnila v telovadnico in oktobra začela trenirati z Laurentom Landijem, nekdanjim trenerjem reprezentančne kolegice Madison Kocian.

Foto: Reuters

Več kot uspešno se je vrnila v tekmovalno areno in na svetovnem prvenstvu v Dohi potrdila svojo moč. Na predvečer kvalifikacij je namreč zaradi bolečin v trebuhu pristala v bolnišnici. Ker so zdravniki ugotovili, da ne gre za slepič, pač pa "zgolj" za ledvični kamen, se je sama odjavila iz bolnišnice ter v dneh pozneje nastopila na vseh tekmah,in prav na vseh osvojila tudi kolajno. Prva je bila na ekipni tekmi in v posamičnem mnogoboju, nepremagljiva je bila tudi na parterju in preskoku, druga je bila na dvovišinski bradlji in tretja na gredi

Že dvakrat je prejela nagrado laureus za športnico leta. Foto: Getty Images

Čeprav je dolgo napovedovala, da bo študij nadaljevala na fakulteti UCLA, se je januarja 2018 vpisala na University of the People, smer poslovna administracija, in postala ambasadorka univerze. V zasebnem življenju prijateljuje z nekdanjim telovadcem Staceyjem Ervinom ml., ki se je preizkusil tudi v wrestlingu, javno pa govori tudi o njenem boju z depresijo.

V začetku leta 2018 je dan pred začetkom sojenja zdravniku ameriške reprezentance Larryju Nassarju v odprtem pismu na Twitterju priznala, da je zdravnik zlorabil tudi njo. "Tudi jaz sem ena od številnih žrtev spolne zlorabe Larryja Nassarja," je zapisala v čustveni objavi.

Foto: Reuters

Zdržala bo samo še do Tokia

Trdi treningi in najbolj vratolomne prvine, kar jih je videl svet, so na njenem telesu že pustili svoj davek.

V enem od intervjujev je priznala, da je večino časa v bolečinah in da njeno telo počasi razpada, vendar bo zdržala še do olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu. To bodo njene zadnje igre pod petimi krogi, saj bi jo sicer vedno spremljal občutek, da bi lahko dosegla še več. Ob slovesu od olimpijskih iger, sanjah vsakega športnika, bo stara komaj 23 let.