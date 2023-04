Mia Krampl v finale balvanov

Krampl, dobitnica srebrne kolajne v kombinaciji na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu, je bila edina od Slovenk v polfinalu. V njem je uspešno prišla do vrha dveh smeri in za las prehitela Izraelko Noo Shiran. Krampl je dosegla dva vrha in dve coni, a ji je to uspelo v manj poskusih kot Izraelki. Le prvih sedem tekmovalk je uspešno preplezalo dve od štirih smeri, nastopilo pa je 21 plezalk.

Ob odsotnosti najboljše tekmovalke zadnjih let, Slovenke Janje Garnbret, ki se bo zaradi zloma palca na levi nogi karavni pridružila predvidoma junija v Pragi, je bila najboljša v polfinalu Nemka Hannah Meul. V finalu bodo nastopile še Kitajka Luo Zhilu, Američanka Brooke Raboutou, Japonka Anon Matsufuji in Izraelka Ayala Kerem.

V petek se je skozi kvalifikacijsko sito poleg Mie Krampl prebil le še Anže Peharc, ki je bil v moški konkurenci sedmi. Polfinale in morebitni finale v disciplini balvani ga čakata v nedeljo.

Zan Lovenjak Sudar je bil 37., kar ni bilo dovolj za nedeljski nastop med najboljšo dvajseterico. Jernej Kruder je bil tokrat na 41. mestu daleč za pričakovanji, Luka Potočar pa je balvansko sezono odprl s 65. mestom.

Pri ženskah je v kvalifikacijah Sara Čopar za las zgrešila današnji polfinale, bila je 22. Katja Debevec je slovenske nastope zaokrožila na 31. mestu.