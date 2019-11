Mia ali Lučka? To je zdaj vprašanje. #Tokio2020

Po včerajšnjih olimpijskih kvalifikacijah za moške, kjer sta oba slovenska predstavnika Jernej Kruder in Anže Peharc zamudila (drugo) olimpijsko priložnost, so se danes v olimpijski kombinaciji pomerila še dekleta. Obe Slovenki Lučka Rakovec in Mia Krampl sta se odlično znašli v balvanih in težavnosti in se z 2. oz. 3. mestom zlahka uvrstili v nedeljski finale najboljše osmerice in s tem Sloveniji že zagotovili drugo olimpijsko kvoto. Katera jo bo v Tokiu tudi dejansko izkoristila, bo znano v nedeljo. Pravila namreč narekujejo, da iz vsake države na igrah pod petimi krogi lahko nastopita zgolj dva predstavnika. Prvo slovensko olimpijsko vozovnico si je že poleti zagotovila Janja Garnbret.