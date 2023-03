Metka Lobnik peta v Taškentu

Slovenska judoistka Metka Lobnik je na grand slamu v uzbekistanskem Taškentu v kategoriji do 78 kilogramov končala na petem mestu, so sporočili iz Judo zveze Slovenije.

V izločilnih bojih do 78 kilogramov je Lobnik v drugem krogu premagala Hrvatico Petrunjelo Pavić, po tem, ko so slednji prisodili tri kazni. Četrtfinalni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao je trajal devet minut. V tem času so tudi Kitajki prisodili tri kazni in Slovenka se je uvrstila v polfinale tekmovanja.

Tam ji je nasproti stala Italijanka Giorgia Stangherlin, ki si je nekaj sekund pred iztekom rednega dela priborila točko wazarija in jo uspešno zadržala do konca dvoboja.

Lobnik se je tako pomerila za bronasto kolajno s Portugalko Patricio Sampaio. V rednem delu si nobena od judoistk ni priborila prednosti, zato se je dvoboj nadaljeval z bojem za zlato točko. Po slabi minuti podaljška si je Portugalka z metom priborila wazari in s tem zmago.

