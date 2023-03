Andreja Leški peta v Uzbeksitanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska judoistka Andreja Leški je na turnirju za veliko nagrado (grand prix) v Taškentu v kategoriji do 63 kilogramov osvojila peto mesto. Nastopila je tudi Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kilogramov in v Uzbekistanu je osvojila sedmo mesto.