Magnus Carlsen zmagovalec turneje prvakov

Partije v turneji prvakov so sicer potekale na 15 minut z dodatnimi 10 sekundami za vsako potezo.

Zadnji dan turnirja je Carlsen z 2,5:0,5 ugnal Soja in potrdil skupno zmago. V zadnjem krogu so se zmag veselili še Armenec Levon Aronjan, Azerbajdžanec Tejmur Radžabov, Američan Hikaro Nakamura in Rus Vladislav Artemijev.

Drugo mesto na zadnjem turnirju je osvojil Radžabov, tretji je bil Aronjan. Carlsen je za zmago prejel 100.000 ameriških dolarjev nagrade.

Norvežana letos čaka še svetovno prvenstvo v šahu, ki bo med 24. novembrom in 16. decembrom v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. V lovu na peti zaporedni naslov (2013, 2014, 2016, 2018) mu bo nasproti stal Rus Jan Nepomnjačij.