Luna Rossa dobila prvi dve regati v pokalu izzivalcev za pokal Amerike

Za skupni uspeh v pokalu Prada, kot se imenuje pokal izzivalcev, je potrebnih sedem zmag od načrtovanih 13 regat, zmagovalec pa se bo nato za pokal Amerike pomeril s posadko Nove Zelandije.

V prvi regati je italijanska posadka, ki ji poveljuje Avstralec Jimmy Spithill, v rahlem vetru zlahka dobila dvoboj z Ineosom in prečkala ciljno črto minuto in 52 sekund pred Britanci.

Druga regata, ko je hitrost vetra v zalivu v Aucklandu narasla, je bila zaradi visokih hitrosti, posadki sta dosegli tudi 48 vozlov oziroma okoli 90 km/h, bolj nepredvidljiva. Italijani pa so bili od posadke Britanca Bena Ainslieja, ki je bolje začela, hitrejši za 16 sekund.

"Zelo sem ponosen na svojo posadko, jadrnica je bila zelo učinkovita. Storili smo sicer nekaj napak, ki jih jutri ne bomo smeli ponoviti," je po uspešnem uvodu dejal 41-letnik iz Sydneyja.

"Italijani so dobro opravili svoje delo. Jadrali so malo hitreje in malo bolje od nas. Morali bomo razmisliti, kako pridobiti na hitrosti," je na drugi strani razmišljal Ainslie. Presenetila ga je predvsem hitrost Luna Rosse ob koncu druge regate, ko je nadoknadila začetno prednost Ineosa.

V nedeljo bosta znova dve regati. Finale izzivalcev sicer poteka med 13. in 22. februarjem, obračun za pokal Amerike pa med 6. in 15. marcem.