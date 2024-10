Novozelandci vodijo s 4:0, a se zavedajo, da bitka še ni odločena

Novozelandska jadrnica Emirates Team New Zealand še naprej zbira zmage v boju za pokal Amerike. Na regatnem polju v Barceloni je še četrtič ugnala britansko jadrnico Ineos Britannia in je le še tri zmage oddaljena od petega slavja v najbolj prestižnem tekmovanju v jadranju. Zmagovalci bodo tisti, ki prvi dobijo sedem regat.

Novozelandci pod vodstvom Petra Burlinga so znova jadrali brez napake in dobili četrto regato, ki so jo zaradi brezvetrja z nedelje prestavili naponedeljek. Britanci so pod taktirko Bena Ainslieja sicer začeli bolje kot v prejšnjih treh plovih in bili po dveh delih regate poravnani, nato pa so tekmeci pridobili malenkostno prednost in jo ubranili do ciljne črte. Prečkali so jo 23 sekund pred Ineos Britannio.

Foto: Reuters "Dobro smo opravili delo. Vsaka zmaga je lepa, smo pa videli več neposrednega boja kot v nedeljo," je po četrti regati dejal 33-letni Burling, ki je bil del novozelandskih zmag na pokalu Amerike tudi v letih 2017 in 2021. Pred tem je novozelandska jadrnica kraljeve novozelandske jadralske flote slavila še 1995 in 2000.

Kljub vodstvu s 4:0 Novozelandci ničesar ne bodo prepuščali naključju. Leta 2013 so v boju za zmago namreč vodili že 8:1 proti jadrnici Oracle, a nato po zgodovinskem preobratu Američanov izgubili z 8:9. Kot taktik je ob velikem preobratu pred 11 leti sodeloval tudi Ainslie. Tokrat bo moral kot krmar pripraviti podoben preobrat za skupno zmago. "Danes je bila dobra dirka. Začeli smo hitro in bili na pravi poti, a nekako moramo najti način, kako izboljšati naše predstave," je povedal štirikratni olimpijski prvak.

Naslednji regati sta predvideni za sredo, morebitna odločitev pa bi lahko padla že v petek po sedmi ali osmi regati. V kolikor bi Britanci ustavili Novozelandce in začeli zbirati zmage, se lahko dvoboj za pokal stotih gvinej v obliki čajnika zavleče vse do naslednjega ponedeljka in odločilne 13. regate.