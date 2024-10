Branilka naslova dvakrat premagala Ineos Britannio

Ekipa Emirates New Zealand je v morju pred Barcelono začela obrambo jadralnega pokalu Amerike v izjemnem slogu in dosegla zmagi v prvem in drugem dvoboju 37. finala proti izzivalki Ineos Britannii. Razlika na ciljni črti je bila prvič 41 sekund, v drugi etapi pa 21. Zmagala bo posadka, ki bo prva dosegla sedem zmag.

Ob tem so se prvič na pokalu Amerike pomerile tudi jadralke, ko je danes odločilni dvoboj dobila italijanska posadka Luna Rossa Prada Pirelli s krmarko Giulio Conti. Za osvojitev naslova je v finalu za osem sekund ugnala britansko posadko Athena Pathway s krmarko Hannah Mills.

Razvoj futurističnih jaht je stal na milijone dolarjev, vendar sta ekipi tokrat naleteli na zelo slabe pogoje zgodaj popoldne, zaradi česar je bil načrtovani prvi dvoboj prestavljena za več kot pol ure.

Ko se je končno začela 37. izdaja najstarejše mednarodne športne trofeje na svetu, je bila Nova Zelandija, ki jo vodi Peter Burling, najhitrejša čez startno črto, Ineos Britannia pa se je borila sama s seboj že od začetka in ji ni steklo niti v nadaljevanju.

Pri hitrosti, ki je celo presegla 40 vozlov (74 km/h), si je Nova Zelandija zagotovila udobno prednost. Skoraj povsem na enak način se je razpletla tudi druga regata.

"Začeli smo odlično, bil sem nekoliko nervozen, ko sem sedel tam brez vetra pred startom," je dejal Burling pred drugo sobotno dirko. "Upam, da bomo lahko tako tudi nadaljevali," je dodal.

Ineos Britannia, ki ga vodi izjemni Ben Ainslie, štirikratni olimpijski zmagovalec in osemkratni svetovni prvak v olimpijskih razredih, prvič po 60 letih pluje pod britansko zastavo v finalu.

Izzivalka Ineos Britannia po prvem dnevu zaostaja z 0:2. Foto: Reuters

Ainslie je obenem leta 2013 že zmagal na pokalu Amerike kot taktik z ekipo Oracle Team USA. "Nismo imeli popolnega vstopa v dirko, a fantje so opravili dobro delo in ostali mirni. Mi nismo naredili velike napake, le boljšo dirko so odpeljali kiviji, a to ni rezultat, ki smo si ga želeli," je dejal Ainslie.

Ineos Britannia, ki jo financira solastnik Manchester Uniteda Jim Ratcliffe, si je prislužila svoje mesto v tekmi z visokimi vložki v Sredozemlju, tako da je prešla skozi serijo izzivalcev pokala Louis Vuitton, ki je dosegla vrhunec z zmago s 7:4 nad italijansko ekipo Luna Rossa Prada Pirelli prejšnji teden.

Kiviji so dvojni branilci naslova in so imeli to razkošje, da so le čakali mesec dni, preden so dokončno dobili izzivalca.

Pokal Amerike je bil prvič organiziran leta 1851 okoli britanskega otoka Isle of Wigh, posadke Americe je ugnala angleške jadrnice in osvojila pokal stotih gvinej v obliki čajnika.

Preberite še: