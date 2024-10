Britanci v finalu pokala Amerike prvič po 60 letih

Posadka na Ineosu je danes potrebovala le eno regato, da je po vodstvu s 6:4 dosegla ključno sedmo zmago. V enajsti regati je vodila od starta do cilja in se veselila zgodovinskega dosežka.

Britanci so namreč nazadnje v finalu jadrali 1964, pokala Amerike, ki se je začel 1851 prav na angleški obali, pa še niso osvojili.

"To je velik dan za našo posadko in britansko jadranje. Deset let smo se trudili, da smo prišli do te točke," je dejal kapetan britanske jadrnice Ben Ainslie.

Vodja projekta je britanski milijarder Jim Ratcliffe, ki je vložil 120 milijonov evrov, da mu je s pomočjo ekipe formule 1 Mercedes uspelo.

"Pred nami je nekaj težkih dni. Zmagala je boljša ekipa," pa je dodal italijanski krmar Jimmy Spithill.

Finale pokala Amerike v Barceloni se bo začel 12. oktobra, zmagala pa bo tista jadrnica, ki bo prva sedemkrat zmagala.

