Novozelandci potrebujejo le še eno zmago za peti naslov v pokalu Amerike

Novozelandska jadrnica Emirates Team New Zealand potrebuje le še eno zmago za ubranitev naslova v finalu 37. pokala Amerike, ki poteka na morju pred Barcelono. Danes je dobila oba plova in povedla s 6:2, kar pomeni, da lahko že v soboto petič osvoji najprestižnejše tekmovanju v jadranju.

Britanska izzivalka Ineos Britannia s krmarjem Benom Ainsliejem je doživela nov razočaranje. Potem ko je v ponedeljek dobila obe regati in znižala zaostanek na 2:4, je bila danes brez pravih možnosti za uspeh. Novozelandci pod vodstvom Petra Burlinga so znova jadrali brez napake; v prvem plovu so zmagali z minuto in 13 sekundami prednosti, v drugem pa za 55 sekund.

Naslov bo osvojila prva jadrnica, ki bo prva prišla do sedmih zmag. Naslednji plov bo v soboto ob 14. uri.

Novozelandci so pokal Amerike osvojili 1995, 2000, 2017 in 2021. Zagotovo ničesar ne bodo prepustili naključju, saj so leta 2013 že vodili z 8:1 proti jadrnici Oracle, a nato po zgodovinskem preobratu Američanov izgubili z 8:9.

Foto: Reuters

Britanci prvič po 60 letih tekmujejo v finalu pokala Amerike, tam so nazadnje jadrali 1964, tekmovanja, ki se je začel 1851 prav na angleški obali, pa še niso osvojili.

Vodja projekta Ineos je britanski milijarder Jim Ratcliffe, ki je vložil 120 milijonov evrov, da je s pomočjo ekipe formule 1 Mercedes prišel do finala. Ineos je namreč v pokalu izzivalcev Louis Vuitton premagal italijansko Luno Rosso s 7:4.

