Britanska jadrnica prepolovila zaostanek

Britanska jadrnica Ineos Britannia je v finalu 37. pokala Amerike zmagala na obeh današnjih plovih na regatnem polju v Barceloni in zaostanek proti novozelandski jadrnici Emirates Team New Zealand znižala na 2:4. Naslednji dve regati bosta v petek, slavila bo jadrnica, ki bo prva dosegla sedem zmag.

Britanska izzivalka je zanesljivo slavila na današnji prvi regati, potem ko je za minuto in 18 sekund prehitela branilko naslova iz Nove Zelandije. Bolj zanimivo in negotovo je bilo na drugi regati, na koncu pa je smetano pobrala posadka britanskega krmarja Bena Ainslieja, ki je ciljno črto prečkala z izjemno majhno prednostjo sedmih sekund.

"Moja posadka je danes močno garala, ekipni trud pa je bil poplačan. Z dvema zmagama smo si povrnili samozavest, a pred nami je še dolga in zahtevna pot," je po današnjem naravnost popolnem jadralskem dnevu dejal Ainslie. Gre sicer za nosilca štirih zlatih odličij v razredih laser in finn na olimpijskih igrah v Sydneyju 2000, Atenah 2004, Pekingu 2008 in Londonu 2012.

"V današnjem drugem plovu smo naredili majhno napako, bili smo malenkostno prepozni pri manevru. To je sestavni del našega športa, a se že veselim naslednjega tekmovalnega dne," je po dveh današnjih porazih med drugim dejal krmar novozelandske jadrnice Peter Burling.