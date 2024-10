Novozelandski jadrnici je uspelo tretjič zapored

Novozelandska jadrnica Emirates Team New Zealand je petič v zgodovini osvojila pokal Amerike, ki je potekal na morju pred Barcelono. V finalu 37. izvedbe tekmovanja je skupno s 7:2 v zmagah premagala britanski Ineos ter tretjič zapovrstjo dvignila to prestižno lovoriko.

Novozelandska jadrnica s krmarjem Petrom Burlingom je vodila od starta do cilja devete regate, ciljno črto je prečkala 37 sekund pred Ineosom.

"Neverjeten občutek! To je bil težak boj skozi cel teden, a na koncu neverjeten rezultat in res sem ponosen na način, na katerega se je ekipa danes borila. To za Novo Zelandijo ni zgolj tekmovanje, temveč precej več od tega," je hrvaška tiskovna agencija Hina navedla Burlinga.

Foto: Guliverimage

Britanci, tokrat s štirikratnim olimpijskim zmagovalcem Benom Ainsliejem, so bili po 60 letih spet v finalu, a še vedno čakajo na prvi naslov.

Prvi pokal Amerike so izvedli davnega leta 1851, ko je ameriška jadrnica z imenom America, po kateri je tekmovanje dobilo ime, premagala 17 britanskih jadrnic. Od leta 1851 do 1983 so nato zmagovali le ameriški predstavniki. Leta 1983 pa se je le zgodil "čudež" in je slavila avstralska jadrnica Australia II Kookabura. Odtlej so zmagovali le Američani, Novozelandci in dvakrat Švicarji, pri katerih je mednarodno zasedbo vodil Russell Coutts.

Foto: Guliverimage

Na letošnji izvedbi so tekmovali z enotrupnimi jadrnicami razreda AC75 s po dvema jadroma in hidrokrili, zaradi katerih hitrost doseže tudi 100 km/h. Strokovnjaki so izračunali, da je za konkurenčno jadrnico takšnega tipa treba vložiti več denarja kot v dirkalnik formule 1.