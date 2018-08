Lukanova mladinska svetovna prvakinja v težavnosti, Potočar podprvak

Potočar se je tako pridružil mladinki Urški Repušič in kadetinji Lučki Rakovec, ki sta srebro osvojili v balvanskem plezanju. Slovenska mladinska reprezentanca se domov vrača s petimi medaljami.

Finalne smeri se je lotila premišljeno

Sedemnajstletna mladinka Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica) si je v Moskvi z brezhibno predstavo priplezala naslov mladinske svetovne prvakinje v težavnostnem plezanju. "Res sem vesela, da se je vse poklopilo in mi je uspelo stopiti na najvišjo stopničko. Finalne smeri sem se lotila dokaj premišljeno, se v glavi pripravila, da grem v smer napadalno, si odpočijem, kjer bo treba, in poskusim priti na vrh. Sicer sem padla z vrha, a sem zadovoljna z nastopom, ki je eden od boljših, kar sem jih prikazala v Moskvi," se je veselila mlada Radovljičanka.

Letos je med mladinkami že postala mladinska evropska podprvakinja, v Moskvi pa je poleg zmage v težavnosti osvojila še tretje mesto v balvanih, kar je odlična popotnica za mladinske olimpijske igre, ki jo čakajo oktobra: "Zadovoljna sem, da sem blizu vrha v obeh disciplinah, zato se veselim tudi mladinskih olimpijskih iger. Če dobro plezam balvane in težavnost, lahko naredim v hitrosti malo slabši rezultat in bo skupni še vedno v redu."

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Luka Potočar: Odločilna je bila vzdržljivost

Za peto slovensko medaljo je z drugim mestom v kadetski konkurenci poskrbel Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica), ki je kljub vrhu finalne smeri moral premoč priznati Japoncu Hidemasi Nishidu, s katerim sta bila ves čas zelo izenačena in korak pred konkurenco.

"Plezal sem zelo dobro, z zmagovalcem sva bila zelo blizu, odločala je kvalifikacijska smer. Dobro sem odplezal polfinale, finale še bolje, brez večjih napak. S Hidemaso so nama morda smeri bolj ustrezale kot drugim. Odločilna je bila vzdržljivost, smeri so bile precej kratke, in če si dobro pripravljen, zadnji del smeri ni bil pretežak. Že dolgo sem čakal na to, letos mi je končno uspelo in sem res zelo vesel stopničk," se je smejalo 16-letnemu Jeseničanu.

Letos je že postal mladinski evropski podprvak in osvojil skupno zmago mladinskega evropskega pokala, oboje v težavnosti, uspešno pa nastopil tudi na svojih prvih dveh članskih tekmah: "Polfinali na članskih tekmah v Villarsu in Chamonixu sta bili prijetno presenečenje, naslednje leto upam tudi na kakšen finale."