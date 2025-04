Obe Slovenki sta na svojih orodjih ta čas na prvem mestu svetovne lestvice, a je dober nastop zgolj 23-letni Luciji Hribar zagotovil skupno slavje, medtem ko bo morala Belak na odgovor, ali bo osvojila skupno prvo mesto, počakati do nedelje.

Na preskoku je tekmovalo le devet telovadk, zadnje mesto med njimi pa je zasedla prav Belak, ki je imela povprečje obeh skokov 12,300 točke. S tem je prva rezerva za nedeljski finale in bi v njem nastopila le ob odpovedi katere od boljših tekmovalk. Z vajo 31-letna slovenska telovadka ni bila zadovoljna. Kot je za STA po zadnjih tekmah že precej utrujena dejala Belak, je slabo opravila prvi skok, ob drugem pa je padla in ostala brez finala. Nazadnje je sicer slavila v Dohi pred dobrim tednom dni, najboljša pa je bila tudi na začetku sezone v Cottbusu.

Zdaj je s slabšim kvalifikacijskim nastopom ponudila manjšo priložnost uzbekistanski superveteranki Oksani Čusovitini, da jo v nedeljo v seštevku prehiti, a zato 49-letnica potrebuje zmago. Kljub temu se Belak obeta slavje v seštevku.

"Mislim, da bom ostala prva. Tekmovalo bo precej dobrih telovadk, ki jih bo Čusovitina težko prehitela, ampak nikoli ne veš," je iz Kaira za STA sporočila Belak. Najboljša v kvalifikacijah je bila sicer Bolgarka Valentina Georgijeva z oceno 13,599 točke, Čusovitina pa je bila peta (13,016).

Hribar se je bolje spopadla z dvovišinsko bradljo in v finale napredovala z drugim izidom kvalifikacij 13,133 točke. Prepričljivo najboljša je bila olimpijska prvakinja iz Pariza na tem orodju Alžirka Kaylia Nemour. Osemnajstletnica je imela oceno 14,366 točke. Z drugim mestom v kvalifikacijah in napredovanjem v finale si je že zagotovila skupno zmago, na kar je zelo ponosna.

"Z vajo sem zelo zadovoljna, saj sem jo naredila zelo lepo. Po kvalifikacijah sem druga in upam, da mi bo tudi v finalu uspela tako dobra vaja," je sprva o kvalifikacijski sestavi dejala Hribarjeva. "Po tej tekmi sem tudi prvič v karieri zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala. To mi veliko pomeni, sem zelo vesela in upam, da bo tudi v prihodnje veliko takšnih rezultatov kot doslej," je še dodala 23-letnica.

Uspeha je bila vesela tudi njena trenerka Nataša Retelj, ki je tokrat svojo varovanko bodrila iz Ljubljane. "Vsakič, ko vajo naredi, kot zna, sem zelo vesela. To je največ, kar si kot trener želiš. Če to prinese še kakšen lep rezultat ali medaljo, si seveda presrečen. Tako je tudi pri meni."

Na dvovišinski bradlji je nastopila tudi Vita Prijanovič, ki je bila z 10,633 na koncu deseta in je druga rezerva za nedeljski finalni nastop. V soboto bosta v kvalifikacijah Prijanovič in Zala Trtnik nastopili na gredi, Prijanovič pa tudi na parterju.

Finali po orodjih bodo na sporedu v nedeljo in v ponedeljek.