Ločnikar s tretjim kvalifikacijskim časom končal prvi dan EP v Solkanu

Solkan, EP v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane

Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Solkanu je iz kvalifikacij kajakašic in kajakašev v obeh starostnih skupinah v polfinale napredovalo deset slovenskih reprezentantov. Jan Ločnikar je v konkurenci kajakašev mladincev priveslal na tretje mesto.

Soške brzice do nedelje gostijo prvenstvo stare celine v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. To je drugo veliko prvenstvo v omenjenih starostnih skupinah v Sloveniji v letošnjem letu, saj je Ljubljana v začetku julija že gostila svetovno prvenstvo.

Na Savi se je takrat izkazal Ločnikar, ki je osvojil bronasto kolajno v mladinski konkurenci kajakašev, do enakega rezultata pa je priveslal tudi v tokratnih kvalifikacijah EP.

S prvim nastopom sta v sobotni polfinale napredovala tudi Urban Gajšek, ki je bil v kvalifikacijah osmi, in debitant v slovenski reprezentanci Atej Zobec Urbančič, ki je dosegel 19. rezultat kvalifikacij.

Stoodstotni izkupiček za slovensko ekipo je bil tudi v kajakaški ekipi mlajših članov. Tine Kancler se je v polfinale uvrstil po prvi vožnji z 12. rezultatom, v drugi vožnji pa sta bila uspešna še Lan Tominc in Ulan Valant. Tominc je bil prvo 28., v drugo šesti, Valant pa 24. in sedmi.

Eva Alina Hočevar je bila šesta med kajakašicami do 23 let. Foto: Grega Valančič/Sportida

V konkurenci kajakašic do 23 let je bila Eva Alina Hočevar šesta, Zala Zanoškar pa enajsta. Obe sta v naslednjo fazo tekmovanja napredovali po prvi vožnji. Lea Novak, ki je imela danes kar nekaj težav z zdravjem, je bila najprej 28., potem pa 18., tako da je ostala izven polfinala.

V mladinski konkurenci kajakašic so vse tri Slovenke morale na progo še enkrat. V drugi vožnji je bila Ula Skok tretja, Naja Pinterič pa peta, tako da sta prišli do polfinala, kjer pa ne bo Helene Domajnko, ki je bila v drugem nastopu deveta.

V petek bo zelo dolg tekmovalni dan, ki bo trajal od zgodnjega jutra do večera. Najprej bodo na vrsti posamične kvalifikacije kanuistk in kanuistov v obeh starostnih skupinah, sledijo ekipne tekme, proti večeru pa še kvalifikacijske tekme na čas v ekstremnem slalomu na divjih vodah.

