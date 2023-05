Lina Eržen v Patrasu na 44. mestu

V grškem Patrasu se nadaljuje evropsko prvenstvo za olimpijski razred iQFOIL, na katerem nastopata tudi Slovenca Lina Eržen in Val Eržen. Danes je za jadralci dolg dan z veliko čakanja, pozno popoldan pa so le odšli na vodo. Val Eržen tokrat ni nastopil, Lina Eržen pa je v zlati skupini na 44. mestu, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.

"Danes je bil res dolg dan, saj smo čakali, da je veter obrnil smer in potem smo končno šli na vodo. Vse skupaj ni šlo gladko, saj so razmere zelo nihale in je bilo veliko čakanja. Uspeli smo odvoziti predvidene štiri plove. Lina je odvozila dobro, se ji pa pozna, da je bilo naporno v Hyeresu in tudi tukaj. Sobota je za nas zadnji dan in upamo še na štiri plove," je za JZS dejal Igor Eržen.

Konec prvenstva bo v nedeljo z regatami za medalje.