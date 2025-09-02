Olimpijska prvakinja opravila obvezno testiranje spola, a ne bo tekmovala na SP

Tajvanska olimpijska prvakinja v boksu Lin Yu-ting ne bo tekmovala na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo ta teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novico o odstopu s tekmovanja je potrdila tajvanska zveza, čeprav je Lin po besedah svojega trenerja opravila obvezno testiranje spola.

Tajvanska olimpijska prvakinja v boksu Lin Yu-ting in alžirska boksarka Imane Khelif sta bili v središču velikega spora glede spola na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, kjer sta osvojili naslova v ločenih težnostnih kategorijah.

Zveza World Boxing je prejšnji mesec sporočila, da bodo morale ženske, ki želijo tekmovati na prvenstvu v Liverpoolu od 4. do 14. septembra, v skladu z novo politiko opraviti obvezno testiranje spola.

Tajvanska boksarska zveza od mednarodne organizacije glede Lin Yu-ting ni prejela odgovora. Foto: Reuters

Devetindvajsetletna Lin se je strinjala s testiranjem, je povedal njen trener Tseng Tzu-chiang. Tajvanska boksarska zveza pa je sporočila, da je rezultate predložila krovni svetovni zvezi, vendar nato od mednarodne organizacije ni prejela odgovora.

"Športnici ne moremo dovoliti potovanja v Veliko Britanijo brez kakršnega koli zagotovila," so sporočili iz tajvanske zveze.

Khelif in Lin tarča govoric

V skladu s politiko krovne zveze morajo borke, starejše od 18 let, ki želijo sodelovati na tekmovanju pod okriljem krovne zveze WBA, opraviti genetski test s polimerazno verižno reakcijo (PCR), da se določi njihov spol ob rojstvu.

Alžirska boksarka Imane Khelif je bila v središču velikega spora glede spola na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Foto: Reuters

Lin in Khelif sta bili izključeni s SP mednarodne boksarske zveze (Iba) leta 2023, potem ko je Iba sporočila, da nista opravili testov za ugotavljanje spola.

Vendar pa jima je Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovolil nastopiti v Parizu, češ da sta bila žrtvi "nenadne in samovoljne odločitve Ibe". Obe sta nato zmagali.

Khelif in Lin sta bili med igrami tarča napadov na družbenih omrežjih, govoric o njunem biološkem spolu in dezinformacij.

Zveza World Boxing bo organizirala tudi boksarska tekmovanja na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028, potem ko je prejela začasno priznanje Moka.