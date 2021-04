Lin Pletikos končala olimpijske kvalifikacije na 70. mestu

Mariborčan Žan Luka Zelko, ki je normo za igre v Tokiu že osvojil, pred tekmovanjem pa ga je zavrla hujša oblika novega kopronavirusa, je v razredu laser končal tekmovanje predčasno že v petek in zasedel skupno 49. mesto (348 točk). Na Portugalskem bo v luči priprav na OI ostal še dober mesec dni. Na 120. mestu je bil med 139-člansko floto drugi slovenski jadralec, dvajsetletni Liam Orel (525). V zadnjih dveh regatah je bil v svojem šele drugem nastopu v tem razredu 24. in 32.

V razredu laser radial je zmagala Danka Anne-Marie Rindom (48), bronasta na prejšnjih OI leta 2016 v Riu de Janeiru. V laserju je bil najboljši Philipp Philipp Buhl (76). Bronasti na SP leta 2018 je za tri točke ugnal enega najboljših jadralcev v olimpijskih razredih doslej Roberta Scheidta. Oseminštiridesetletni Brazilec je osvojil pet olimpijskih odličij, od tega dve zlati, dvanajstkrat pa je bil svetovni prvak.

"Na regatnem polju se nikakor nisem znašla, saj so bili pogoji zelo težki"

"Ta teden se ni izšel po mojih pričakovanjih, imela sem res veliko možnosti za olimpijsko vozovnico, še posebej, ker je bila večina regat v mojih pogojih, po šibkejšem vetru. Tega žal nisem izkoristila, na regatnem polju se nikakor nisem znašla, saj so bili pogoji zelo težki, svoje pa so dodali tudi trema in velika pričakovanja," je pojasnila Pletikosova.

Vesela je bila s samim zaključkom tekmovanja. "Pozitiven vtis pa sta pustili zadnji regati, ki smo ju izpeljali po zelo močnem vetru in mi je uspel nekoliko boljši rezultat. Sem pa se že osredotočila na nov olimpijski ciklus, naslednje leto bodo namreč podeljene že prve olimpijske vozovnice za igre leta 2024 v Parizu, jeseni pa bo še svetovno in evropsko prvenstvo, če bodo zdravstvene razmere to dovoljevale. V naslednjih mesecih me veliko dela čaka v fitnesu, da bom lahko konkurenčna v močnejšem vetru. Potrebovala bom tudi več treninga po močnejšem vetru, zato načrtujem tudi nastope na več regatah prek vsega leta. S tem bom dobila več občutkov in povratne informacije, na čem moram še delati," se je v prihodnost ozrla Pletikosova, ki jo po tekmovanju na Portugalskem čaka nekaj počitka, dokončati pa mora tudi študijske obveznosti.

