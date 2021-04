Predčasen konec za Zelka na Portugalskem

Na 125. mestu je drugi slovenski jadralec Liam Orel (469). Po najslabšem dnevu na tekmovanju, zaradi prehitrega starta je bil najprej diskvalificiran, nato pa je bil 57., je izgubil deset mest med 139-člansko floto.

Lin Pletikos je v laser radialu, kjer je imela pred nastopom še možnost za olimpijsko normo, na 77. mestu (260 točk) med 89 tekmovalkami. V današnjih plovih je bila 25. in 35. V ženski konkurenci so že podeljene preostale olimpijske kvote, Slovenija je ostala brez nje.

"Z današnjim jadranjem sem kar zadovoljen, glede na to, da po prebolelem koronavirusu še vedno nisem stoodstoten. Danes sem po močnem vetru do 25 vozlov prišel na 26. in 28. mesto. Na žalost me jutri ne bo na startu, po posvetu s trenerjem in z zdravstveno stroko v domovini sem se tako odločil. Z regato sem zadovoljen, nisem pričakoval takih plovov, kot sem jih prikazal danes in to je lepa popotnica za zadnje priprave na olimpijske igre v Tokiu," je dejal Zelko.