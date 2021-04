Zelko na 49. mestu po dveh dnevih jadranja na Portugalskem

Mariborski jadralec Žan Luka Zelko je v Vilamouri na Portugalskem, kjer so se začele evropske olimpijske kvalifikacije, v razredov laser na 49. mestu po dveh dnevih in štirih regatah (65 točk). Lin Pletikos je v laser radialu ostala po dveh dnevih na 82. mestu (106 točk), v današnjih dveh regatah je bila 36. in 34. v svoji skupini.

V svoji skupini je med 139 laseristi na skupnem 128. mestu drugi Slovenec Liam Orel (177 točk). Danes je bil 58. in 60. Zelko, ki ima že olimpijsko normo, je bil 34. in 16., 44. mesto iz uvodne regate se mu je kot najslabša uvrstitev že črtalo, bil pa je še 15.

"Za nami sta dva dneva kvalifikacij. Na žalost sem na startu prve regate začel s kaznijo in sem nastop začel dobesedno na zadnjem mestu ter sem počasi pridobival mesta. V drugem plovu pa je bilo veliko bolje, sem se vso regato boril in prišel do 15. mesta, kar je bilo super. Žal sem bil danes v tretji regati nezbran v drugi 'orci' in nisem bil tako uspešen kot v naslednji, ko sem se sestavil in jo znova končal med dvajseterico. Pozna se mi, da sem prebolel težjo obliko koronavirusa, pozna se utrujenost. Zato sem vesel, da sem vendarle dosegel solidne rezultate. Ko se bom otresel posledic bolezni, pa bo gotovo bolje," je povedal Zelko.

Lin Pletikos se za nastop na OI bori s tekmicami iz sedmih držav - Bolgarije, Češke, Latvije, Portugalske, Romunije in Ukrajine.