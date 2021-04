Zelko napredoval za šest mest na Portugalskem

Mariborski jadralec Žan Luka Zelko je v Vilamouri na Portugalskem, kjer potekajo evropske olimpijske kvalifikacije, v razredov laser tretji dan pridobil šest mest in je po šestih regatah 43. Ima 95 točk po 11. in 19. mestu v svoji skupini. Na 127. mestu je Liam Orel (293).

Lin Pletikos je v laser radialu, kjer je imela pred nastopom še možnost za olimpijsko normo, od te že zelo oddaljena. Po 37. in osmem mestu v zadnjih dveh regatah je napredovala z 82. na 74. mesto (151 točk).

"Danes so se zaključile kvalifikacije. Imam še prostor za napredek. Danes sem odjadral zelo solino, sem napredoval in komaj čakam na finalne plove do sobote. Še enkrat pa lahko povem, da se mi pozna utrujenost po prebolenem koronavirusu in mi manjka vzdržljivosti, zlasti proti koncu regat. Tedaj gre glava 'po svoje'. Želim pa na to pozabiti in se dobro regenerirati ter upam, da bom zdržal do konca," je povedal Zelko, ki že ima olimpijsko normo.

"Po osmih vozlih hitrosti vetra sem v prvi današnji regati sprejela nekaj slabih odločitev in to se je takoj poznalo pri uvrstitvi. Tako kot prejšnje dni se nisem znašla na regatnem polju. V drugi regati pa sem odlično startala in nato do konca odpeljala tako, kot znam. Videla sem, česa sem sposobna, čeprav mi sicer regate v tem tednu res niso uspele po željah," pa je sporočila Lin Pletikos.