Leta 2009 sta se po 46 letih za Slovenijo znova povzpela na stopničke

Pred desetimi leti sta kanuista na divjih vodah Luka Božič in Sašo Taljat kraljevala v disciplini kanuistov dvojcev. Ta disciplina gre počasi v pozabo, potem ko so jo umaknili z olimpijskega programa. Medtem ko se je Sašo Taljat športno upokojil, Luka Božič še vedno, več kot uspešno, tekmuje v kanuju enosedu. Spomnili smo se na leto 2009, ko sta primorska kanuista poskrbela za velik slovenski uspeh.

Foto: Sportida

Luka Božič in Sašo Taljat sta natanko pred desetimi leti v kanuju dvosedu pisala novo zgodovino kanujev dvojcev. Leta 2009 sta se prvič po 46 letih na svetovnem prvenstvu znova povzpela na stopničke. Nasledila sta Natana in Dareta Bernota, ki sta davnega leta 1963 v tej disciplini osvojila srebro.

Najstnika, ki sta poskrbela za pravo malo senzacijo

Luka in Sašo sta bila takrat prava senzacija tistega svetovnega prvenstva, saj sta se kot najstnika povzpela na stopničke in presenetila vse poznavalce tega športa. Res je, da sta imela ob tem nekaj sreče, potem ko so britanski dvojici pozneje dosodili kazen, a sta vseeno zasluženo prišla do tretjega mesta. In kaj je Luka povedal takoj po tem, ko je izvedel za bronasto medaljo?

"Sploh nismo pričakovali česa takšnega. Če bi samo prišla v finale, bi bila zelo zadovoljna. To tretje mesto je samo potrdilo ves naš trud, ki smo ga vložili, saj sva v zadnjih dveh mesecih zares trenirala na polno."

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Od takrat se je veliko spremenilo

Od takrat se je veliko spremenilo. Sašo Taljat je veslo postavil v kot, medtem ko Luka Božič več kot uspešno tekmuje v kanuju enosedu. Pravzaprav je Luka letos eden najboljših kanuistov na svetu. V skupnem seštevku svetovnega pokala je bil drugi, ob tem pa je treba poudariti, da je bil Ljubo, kot ga kličejo prijatelji, letos na tekmah svetovnega pokala kar trikrat na stopničkah.

Danes 28-letni kanuist pred svetovnim prvenstvom v La Seu d'Urgellu ne beži pred odgovornostjo. Ve, česa je sposoben, in bo tudi na najpomembnejši tekmi te sezone napadal najvišja mesta. Luka je lani ravno na tej progi na tekmi svetovnega pokala dosegel zmago. V tej disciplini imamo še eno močno orožje. To je Benjamin Savšek, aktualni evropski prvak v kanuju enosedu.