Laura Unuk razpeta med študijem in šahom

Foto: Osebni arhiv

"Že dolgo si želim, da bi bil šah v Sloveniji priznan kot šport. To mi je bilo vedno v veselje, nikoli breme. Sedaj sem dobila potrditev za to, kar delam, sem vesela in je lepo. Poleg študija, sedaj je ravno izpitno obdobje, se ukvarjam z veliko stvarmi, šah populariziram na spletu, naredila sem prvi spletni video tečaj v slovenskem jeziku, ki bo luč sveta ugledal čez mesec dni. Imam šahovski kanal na spletnem omrežju, tako se sedaj ne ukvarjam z igranjem šaha kot svojo osrednjo dejavnostjo," je na novinarski konferenci povedala Unukova.

Študentka fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se je kot prva Slovenka uvrstila na svetovni pokal, šahistke se bodo pomerile v Sočiju med 10. julijem in 4. avgustom, v odprti konkurenci pa bo svetovni pokal prav tako v Sočiju potekal od 10. julija do 8. avgusta.

Unukova je v prvem krogu kvalifikacij konec maja izgubila z ruskim velemojstrom Ivanom Rozumom. "Bila sem med zgolj petimi ženskami, ki so nastopile v kvalifikacijah odprte konkurence, prav v tistem času pa sem imela kolokvij, seminar in druge študijske obveznosti. Tako se nisem mogla dobro pripraviti na tekmeca, sem pa imela lepo priložnost za remi. Malo sem razočarana, a to je bila res izjemna izkušnja in prepričana sem, da bo naslednjič boljše," je pojasnila Unukova.

Foto: Vid Ponikvar

Ne želi si postavljati prevelikih ciljev

Trenutno še ne ve, s kom bo igrala v prvi partiji v konkurenci šahistk. "Prvič bom nastopila, zato si ne želim zastaviti prevelikih ciljev, osnovna želja je nastop v drugem krogu," je napovedala Unukova. Podoben cilj ima med šahisti Matej Šebenik, ki bo imel že v prvem krogu turnirja šahistov visoko oviro, elitnega igralca, Unukova bo verjetno v prvem krogu v vlogi favoritinje.

Oba se veselita še dveh pomembnih mednarodnih tekem, ki bosta letos in prihodnje leto pri nas. ŠZS bo med 11. in 22. novembrom v Čatežu gostila evropsko ekipno prvenstvo, naslednje leto pa še posamično EP, predvidoma med 27. marcem in 9. aprilom 2022 v Podčetrtku. To bosta najpomembnejša šahovska dogodka v Sloveniji po 35. olimpijadi leta 2002 na Bledu. Letos pa bo posamično EP potekalo v Reykjaviku na Islandiji med 28. avgustom in 5. septembrom, šahistke pa bodo imele EP med 8. in 21. avgustom.

Organizacija posamičnega EP pri nas bo stala 200.000 evrov, približno polovico manj pa izvedba ekipnega. Za ekipno EP namreč ni predvidenega nagradnega sklada. Ta za posamično znaša 100.000 evrov, razdeli pa se ga med najboljših 20 igralcev. Predsednik strokovnega sveta ŠZS Matjaž Mikac je napovedal pomlajevanje reprezentance.